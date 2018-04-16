İnternet Bankacılığı Siber Saldırılara Karşı Savunmasız mı?

Dünya üstünde teknoloji geliştikçe suç çeşitleri de onunla beraber gelişmeye devam ediyor; son araştırmalar gösteriyor ki kurumsal bankalar bile siber saldırılar karşısında zaaflar barındırabiliyor.

Yapılan araştırmalara göre neredeyse her banka, web tabanlı işlem hizmeti sunduğu sunucularında ya da bahsi geçen işlemler bütününde hackerlara karşı belli başlı açıklar veriyor. Yani, çoğu banka ve müşterisi dikkat etmediği takdirde siber saldırıların hedefi olabilir.

Uzmanlar olayın ciddiyetini biraz daha kavrayabilmemiz adına ‘Günümüzde internet tabanlı banka işlemleri yapmak mayın tarlasında yürümeye benziyor.’ benzetmesinde bulunmalarının yanı sıra, ortaya çıkardıkları son raporun korkunç yüzünü pekiştirmek için de doğru bir cümle olduğunun altını çiziyor. Positive Technologies adlı güvenlik şirketinin raporuna göre 2017 yılında ortaya atılan web uygulamalarının tamı tamına %94’ü güvenlik konusunda ciddi açıklara sahip.

İşin kesinlikle en kötü tarafı ise bu test grubunun %46’sını bankacılık ve finans web uygulamalarının oluşturması. Yani biz daha gündelik hayata dair özel verilerimizle ilgili korkular yaşarken hackerların banka hesaplarımıza ulaşma ihtimali de son derece yüksek. Hackerlar için adeta bu banka işlemlerini yaptığımız esnada sırtında hedef tahtasıyla gezen kullanıcılara dönüşüyoruz.

Devam ediyoruz, çünkü bu sayılar sadece bununla sınırlı değil. Bu %46’lık Banka tabanlı Web Uygulama diliminin %87’si kullanıcılara yönelik açıklar veriyor yani tekrarlamamız gerekiyor, hedef tahtalarıyız.

Bu yazımız ile size korkuttuysak özür dileriz, ancak gerçekler ne yazık ki bu şekilde önümüze sunulmuş durumda. Velhasıl tabii ki bankacılık sektörünün bu tür konularda sürekli aktif geliştirme çalışmalarında bulunduğunu ve sizleri kolay kolay mağdur etmeyeceğini de bilmekte fayda var. Özetle siz yine de önlemlerinizi alın; belirli periyotlarla şifrelerinizi değiştirerek, hesap hareketlerinizi dikkatle izleyin. Bizim size naçizane önerilerimiz şimdilik bu yönde, teknoloji ile kalın.