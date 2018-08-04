İnternet Bir Gün Bizim İçin Gerekli Her Şeyi Yapabilecek mi?

Tahmin edeceğiniz üzere her geçen gün internete olan bağlılığımız artıyor. Öyle ki bundan 5 yıl önce devlet dairelerinde saatlerce sıra bekleyerek yaptığımız işlemler, şimdilerde internette saniyeler içerisinde 2 tık hareketi ile çözülebiliyor.

2005 yılında insanlar şu anki sosyal medya platformlarına olan ilgiyi görseler, muhtemelen inanmazlardı. 2010 yılına gelindiğinde aynı kişi internetten araç çağırılacağını görse bunun mantıklı bir hareket olacağından şüphe ederdi. Ancak 2018 yılına gelindiğinde, internet birçok alanda hayatı bizlere kolaylaştırır oldu. Bu noktada şu an kripto paraya tedirginlikle yaklaşan kişiler, kim bilir belki de bundan 10 yıl sonra bu günleri gülerek hatırlayacak.

Tüm bunlardan çıkardığımız genel sonuca bakacak olursak, çevrimiçi platformların yaşamımızı şekillendirdiğini görüyoruz. Her geçen gün bizi daha da içine çeken internet, gerçekten de bir gün bizim için gerekli her şeyi yapabilir mi? Bu sorunun cevabı aslına bakarsanız oldukça mümkün. Çünkü teknolojiye artan ilgi bizleri işlerimizi başka şeylere yaptırtmaya yöneltiyor. Buna en basit örnek; çay ve kahve makineleri. Oldukça basit bir işlem olan kahve yapmak bile artık bizlerin değil kahve makinelerinin görevi.

Bunun dışında tüketici olan bizlerin genel tavrına baktığımızda; internetten yemek sipariş ettiğimizi, çeşitli aktiviteler yapmak için internetten yardım aldığımızı, arkadaşlarımızla konuşmak için interneti kullandığımızı, aile bireylerimize hediye almak için bile internete başvurduğumuzu görebiliriz. Bu bir ihtiyaç mıdır yoksa her şeyin kolay yolunu aramamızdan mıdır bilinmez ancak bizlerin bu davranışından dolayı çevrim içi platformlar da hızla değişiyor ve gelişiyor.

Sadece kişisel yaşamımızla sınırlı kalmayan internet, iş hayatında da birçok şeyi fazlasıyla değiştirdi. Öyle ki tablo hazırlamak, belge oluşturmak veya ofis çalışanları ile irtibata geçmek artık internet sayesinde çok daha kolay. Bu bağlamda görüyoruz ki birçok ihtiyacımıza cevap olan çevrimiçi platformlar gelişerek bizlere daha fazla yanıt vermeye çalışıyor. Muhtemelen şu an için aklımıza gelmeyen çoğu şey de ileriki dönemlerde bizler için hazırlanacaktır.