ABD’nin Federal İletişim Komisyonu (FCC), internet sağlayıcılarının ayrımcı davranışlar sergilemesini engelleyen ağ tarafsızlığı ilkelerini kaldırma kararı aldı. Küresel çapta bir emsal olan bu karar, internet endüstrisini derinden sarsacak.

ABD Federal Komünikasyon Komisyonu (FCC), tarihi bir karar alarak internet hizmeti sunan şirketlerdeki ‘ağ tarafsızlığı’ zorunluluğunu iptal etti. FCC’nin Washington’daki merkezinde yapılan oylamada, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından 2015 yılında hayata geçirilen ağ tarafsızlığı kuralının iptali, 2’ye karşı 3 oyla kabul edildi.

Amerikalıların tüm internet sitelerine, internet sağlayıcıları ya da hükümetin herhangi bir müdahalesi olmadan özgürce ulaşabilmesini sağlayan bu zorunluluğunun kaldırılması ise ülkede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Şirketlerin bazı internet sitelerine olumlu yaklaşıp diğerlerine negatif yönde ayrımcılık yapmasına imkan tanıyacak olması sebebiyle FCC’nin Amerikalı tüketicilerin aleyhine aldığı bu karar, an itibariyle büyük tepki topluyor. İddialara göre bu karar, tüketicilerin bazı internet sitelerine daha hızlı ve ucuz, bazılarına ise yavaş ve pahalı şekilde ulaşabileceği anlamına geliyor.

FCC Başkanı: Dünya sona ermiyor

ABD’nin yeni başkanı Donald Trump’ın atadığı FCC Başkanı Ajit Pai ise oylama öncesinde yaptığı açıklamada ağ tarafsızlığı düzenlemesinin gereksiz olduğunu ve iptal edilmesi gerektiğini savunmuştu. ABD’nin en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Verizon’un eski üst düzey yöneticisi olan Pai, ağ tarafsızlığının kaldırılmasının internetin daha serbest bir platform haline dönüşmesini sağlayacağını belirterek, "Dünya sona ermiyor. Tüketiciler korunmaya, internet gelişmeye devam edecek." dedi.