İnternet Çökerse Başımıza Gelecek 9 Felaket!

İnanalım veya inanmayalım; internet, günümüz dünyasında önemli bir aktör. Hatta öyle ki yokluğunda büyük krizlerin ve felaketlerin başımıza gelmesi işten bile değil. Biz de bu felaketlerden 9 tanesini sıraladık.

Henüz “nesnelerin interneti” gelişmedi, hala bir kavram halinde. Ancak sanırım biz insanoğlu olarak “internetin nesnesi” durumundayız. Çünkü günlük hayatımız çoğunlukla internete bağımlı olarak ilerliyor.

1-İletişim Sorunları

İnternet çökerse, akıllı telefonları kullanamayacağız. Çünkü uydular internet olmadan çalışmayacaklar. Facebook, Twitter ve benzeri sosyal medya araçlarıyla helalleşmek zorunda kalacaksınız. E-mail denilen bir şey olmayacak. Bu saatten sonra ise yalnızca mektup yazmak zorunda kalacaksınız.

2-Bilgiye Kolay Ulaşma Devri Bitecek!

“Hava durumu yarın nasıl?”, “Klişe Nedir?” gibi sorularınızı cevaplamak için artık arama motorları olmayacak. Vikipedia yerine kütüphanelere gitmek gerekecek.

3-Yiyecek Stoklarımız Tehlikeye Girecek

İster inanın ister inanmayın, günümüzde dünyanın birçok yerinde tedarik zinciri tamamen internete dayalı. İnternet ortadan kalkarsa yiyecek üretiminde aksamalar meydana gelecek ve süpermarketlerin birçok rafı boş kalacak.

4-Sıkı yönetim

İnternetin çökmesi birçok kişiyi paniğe sürükleyecek ve potansiyel bir kıtlık, felaket yaşanması ihtimaline karşılık insanlar dükkanları yağmalayabilecek. Bunu göre yetkililer, sıkı yönetim ilan ederek daha sert tedbirler alabilecekler.

5-Ekonomik Kriz

Kredi kartı ve online bankacılık çökecek, borsalar krize girecek. Alım-satımlarda aksamalar olacak ve trilyonlarca dolarlık hisse piyasası duracak. İşi internete bağlı onbinlerce kişi işsiz kalacak.

6-Siyasal Krizler

Birçok istihbarat servisi internetten bilgi topluyor. Devletler politikalarını bu bilgilere göre şekillendiriyorlar. Ayrıca eğitim sisteminde aksamalar olacak. Bu iki durum büyük bir siyasal krize yol açabilir.

7-Malum Sitelere Girilemeyecek

Çağımız için artık kabul gören bir durum olan bu siteler kapandığında, bir kriz meydana gelebilir. Süleyman Demirel’in buna benzer bir konuda yıllar önce belirttiği bir söz, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

8-Taşımacılık

Toplu taşıma sistemi de internete dayalı. Akbil, Kentkart gibi taşımacılık sistemleri tamamen web tabanlı. Bu nedenle taşıma sistemi büyük ölçüde zarar görecek.

9-Dünyanın Sonu

Yukarıdaki seçeneklerin tamamı veya bir kısmının gerçekleşmesi ile bildiğimiz, alıştığımız ve birçoğunun içine doğduğu dünya son bulacak. On yıllarca geriye gitmiş olacağız. Azalan ticaret, turizm ve iletişim nedeniyle toplumsal bağımlılıklarımız azalacak ve bu nükleer güçler arasında bir savaş çıkmasına bile ihtimal verecek. Bu şekilde gerçekten de dünyanın sonu gelebilir!