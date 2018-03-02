RTÜK üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, RTÜK'ün internet yayınlarını denetlemesi ile ilgili bir açıklama yaparak denetlemenin yalnızca internet üzerinden içerik paylaşan yayın platformlarında gerçekleşeceğini, sosyal medyanın denetimden etkilenmeyeceğini belirtti.

Meclise sunulan, lisanslı yayın kuruluşlarının internet sitesinden yayın yapmalarına izin veren fakat internet üzerinden gerçekleştirilecek yayınlar için ayrı bir lisans almalarını gerektiren, lisans almayan kuruluşların yayınlarının ise sulh ceza hakimince engellenebileceği düzenleme, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda daha önce kabul edilmişti. Fakat düzenlemenin henüz yasalaşmadığını belirtelim.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi Doç. Dr. Hamit Ersoy, özellikle sosyal medya kullanıcıları ve geleneksel televizyon yerine internet üzerinde dizi, film gibi içerikleri takip eden kişilerin yoğun eleştirisini alan ‘İnternet yayınlarına RTÜK denetimi’ konusuna açıklık getirdi. İnternet ortamındaki zengin ve özgür içeriğin karasal, uydu ve kablo yayıncıları için ‘hem ucuz hem de denetimsiz’ olması nedeni ile haksız rekabet oluşturduğunu belirten Ersoy, RTÜK’ün geleneksel yayıncıları korumak için internet yayınlarını da düzenlemek zorunda olduğunu belirtti.

Özellikle çocukların ve gençlerin geleneksel televizyondan uzaklaşarak internet üzerinden yayınlanan içeriklere yöneldiğini belirten Ersoy, ‘’Bu alanın denetlenmemesi çocukların çok sakıncalı içeriklerle karşı karşıya kalmasını da beraberinde getiriyor. Çocukların korunması Anayasal bir zorunluluk olduğu için (Anayasa 41. madde) RTÜK, çocukları, gelecek nesli korumak adına bu alana el atmak zorundaydı. Yani yeni yasal düzenleme, geleneksel yayıncıların internet ortamına uzanan yayınları ile geleneksel ortamlarda yayın yapmayan fakat onların sahip olduğu içeriğin tamamını hatta ötesini içinde barındıran yayıncıları da denetleme imkanı verecek.’’ dedi.

Sıklıkla eleştiri alan ‘internet yayınlarına RTÜK denetimi’ konusuna da bir açıklık getiren Ersoy, denetimin yalnızca internet üzerinden içeriklerini paylaşan yayın platformlarına geleceğini, sosyal medyanın ise bundan etkilenmeyeceğini belirttirken sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

‘’Netflix, Blu TV, Puhu TV gibi aslında tamamen yayıncı olan ama sadece internet mecrasından yayın yaptıkları için yayıncı değilmiş, herhangi bir internet kullanıcısıymış gibi algılanan yayıncıları denetleyeceğiz. Yani internet ortamında yayıncılık faaliyeti yapanları denetleyeceğiz. Onların dışında YouTube, Twitter, Facebook ve benzeri, görsel içeriği paylaşan ve fakat yayıncı hüviyeti taşımayanlar için RTÜK’ün herhangi bir denetimi söz konusu değildir. İnternet ortamında ‘geleneksel mecralarda yapılan içeriği’ paylaşan, şimdilik ‘yayıncı’ denmeyen ama aslında internet ortamında yayıncılık yapan kuruluşları denetleyeceğiz sadece. Dolayısıyla şu ana kadar gösterilen tepkilerin yersiz olduğunu, endişeye mahal olmadığını, uçsuz bucaksız internet dünyası içinde çok sınırlı bir yetkinin RTÜK’e verildiğinin ve Avrupa Birliği standartlarına göre yayıncı kimliği taşımayan hiçbir kullanıcının içeriğinin denetlenmeyeceğinin bilinmesi gerekiyor.’’