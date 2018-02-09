ABD'de Ağ Tarafsızlığı İlkelerinin Gelmesi İçin Baskı Arttı

Facebook, Google, Amazon ve eBay gibi devlerinde içinde bulunduğu İnternet Derneği, ağ tarafsızlığı ilkelerinin geri getirilmesi için senatodaki baskısını arttırdı.

Hizmetleri dengeli bir şekilde tüketicilere sunmak için operatörler ve servis sağlayıcıları, belirli sınırlamalar altında tutulurlar. Bu sınırlamalar dünyanın farklı ülkelerinde değişiklikler göstermektedir. Ancak genellikle kullanıcıları korumak için koyulmuş kurallardan oluşmaktadırlar. Amerika’da ise bu kurallara “ağ tarafsızlığı ilkeleri” denilmektedir.

Geçtiğimiz yılın sonlarına doğru ABD’deki haberleşme sistemlerinden sorumlu resmi komisyon olan FCC, ağ tarafsızlığı ilkelerini kaldırınca büyük tepki topladı. İlkeleri kaldırmak isteyen Cumhuriyetçiler karşısında hızla büyüyen Demokratlar cephesi bulunuyor. Bu cephe arkasına Facebook, Google, Amazon ve eBay gibi internet devlerini de alarak iyice güçlü hale geldi.

Kırsal bölgede yaşayan Amerikalıların %87’si ağ tarafsızlığı ilkelerinin kaldırılması sonrası mağdur duruma düştü. Çünkü bu bölgelerde genellikle tek bir firma hizmet veriyor. Yaşanan durumlar sonrasında güçlenen Demokratlar ağ tarafsızlığı ilkelerni geri getirmeye oldukça yaklaşmış görünüyorlar. Arkalarındaki büyük destekle bunu başarıp başaramayacaklarını ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz.