Başbakan Yıldırım’ın sosyal medyada kullanıcılar arasındaki yabancı kısaltmalara dikkat çekmesinin ardında bazı kurumlar, isim önerilerinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım’ın "Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçe'den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık ‘Dur' deme zamanı gelmiştir" diyerek yabancı kelimelerin sıklıkla kullanılmasını ve cümlelerin anlamsız hale gelmesini eleştirmesinin ardından harekete geçen BTK ve TDK, bu konu hakkında çalışma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Bilişim Derneği de (TBD) bünyesinde ‘Özenli Türkçe Çalışma Grubu’ altında bir ekip oluşturdu.

Kısa bir süre önce 15 bin bilişim ve teknoloji terimini Türkçeleştiren söz hazırlayan TBD’nin ekibi, bu konudaki çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak ve yabancı terimler için Türkçe karşılıklar önerecek.

TBD’nin hazırladığı sözlükte özellikle de sosyal medyada tercih edilen kelimelerden 'Ok' yerine ‘Tamam', ‘sound' yerine ‘ses', ‘battery' yerine ‘pil', ‘CD' yerine ‘yoğun teker', ‘web' yerine ‘örümcek ağı', ‘window' yerine ‘pencere', ‘zoom' yerine ‘yakınlaştırmak', ‘network' yerine ‘ağ', ‘nickname' yerine ‘takma ad' kelimeleri öneriliyor.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan da bilişim teknolojilerinin ‘yerli ve milli’ olması adına çalışmalarını sürdürdüklerini belirtirken, bu alandaki dilin de yerli ve de milli olması gerektiğini ifade etti. TDK ile ortaklaşa çalışma içerisinde olacaklarını söyleyen Sayan, internet ortamında kullanılan dilin millileştirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.