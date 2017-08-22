İnternet Dünyası, Düz Dünyacıları İnternette Trolledi

Dünya'nın geoit değilde düz bir yüzey olduğunu idda eden Düz Dünya teorisini belki duymuşsunuzdur. Bilim dünyasının genelde bilimsel teoriden çok bir komplo teorisi olmakla eleştirdiği bu teoriye inananların sayısı hiç de az değil. İnternet dünyası ise son Güneş Tutulması'nın ardından bu kişilerle biraz kafa buldular.

Dünya'nın düz olduğunu, Güneş'in ve Ay'ın bu düz dünyanın etrafında hareket ettiğini ve bilinen astronominin bize NASA ve Amerika'nın uydurduğu bir yalan olduğunu idda eden düz dünyacıları belki duymuşsunuzdur. "Düz dünya teorisi" olarak adlandırılan bu teoriye inananların oluşturduğu düz dünyacılar, son dönemlerde özellikle de internette ara ara gündem haline gelmeyi başarabiliyorlar. Bilimsel ve akademik çevrenin genelde komplo teorisi olarak gördükleri bu teori, günümüz bilimsel verileri ışığında birçok kez ünlü astrofizikçiler tarafından yanlış olduğunu argümanlarıyla kanıtlamış olsa da, bu teoriye inananların sayısı az değil ve ara ara ünlülerden bile kendilerine takipçi buluyorlar.

Dün gece bizim saatimizle 21:45 sularında gerçekleştiği için görülemese de dünyanın farklı ülkelerinde izlenebilen Güneş Tutulması, bir süredir gündemdeydi. Twitter'daki internet trolleri ise yine rahat durmadılar. Güneş Tutulması'yla ilgili düz dünyacıları soru yağmuruna tutan troller, bu sefer istedikleri cevapları alamadılar. Çünkü ilginç bir şekilde, modern astronominin bir Amerikan yalanı olduğunu idda eden düz dünyacılar bu sefer modern astronomiyle aynı fikirdelerdi. Özellikle de bu teoriye inananların oluşturduğu en büyük resmi topluluk olan "Flat Earth Society"yi aptal durumuna düşürmeye çalışan Twitter kullanıcıları, bu sefer istediklerini alamadılar.

"@FlatEarthOrg 'un dünya çapındaki üyeleri, şu an Güneş Tutulması'nı açıklamakta zorlanıyor #SolarEclipse "

Bu tweet'e yanıt olarak ise Flat Earth Society'nin resmi hesabı şu cevabı atıyor:

"O kadar karmaşık değil. Ay, Güneş'in önüne geçiyor. Neden yuvarlakçılar için bu kadar şaşırtıcı anlamıyorum..."

Başka ülkeler de Amerika'dakiler gibi bu olaydan keyif alıyor gibi gözüküyor:

"Hey @FlatEarthOrg tutulma hakkındaki düşünceleriniz ne? "

Bu tweet'e ise düz dünyacıların cevabı şöyle oluyor:

"Baya havalı gözüküyor"

Yine de bir süre sonra kendilerini, tartışmaya çalışanlara ciddi cevaplar vermekten alıkoyamıyorlar :

"Muhtemelen buna 'inançlarıyla' bir cevap bulacaklardır"

"Gerek yok - Güneş Tutulması bizim modelimizde(düz dünya modeli) gayet açıklanabiliyor"

Düz dünya teorisine inanın ya da inanmayın, ancak bizim önerimiz böyle doğal olaylar herkes için keyifli. Siz yaşayabileceğiniz zararlara karşı önleminizi alıp bu tarz olayların keyfini çıkarmaya bakın.