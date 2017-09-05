İnternette bir dakikada dünya genelinde neler olup bittiğini, kaç kişinin sizinle birlikte sosyal medyaya bağlı olduğunu hiç merak ettiniz mi? Tüm cevaplar tek bir görselde görselde toplandı.

İnternet dünyası çok kalabalık ve aktif bir ortam. Öyle ki Facebook, geçtiğimiz ay iki milyar kullanıcıya ulaştığını açıkladı. Bu da, Ağustos ayında dünyadaki her 4 kişiden en az birinin Facebook’a girdiğini gösteriyor. Bu gerçekten de inanılmaz bir sayı.

Fakat internet dünyası Facebook’tan çok daha büyük. 2017 yılında internette bir dakika içinde gerçekleşen bazı olaylara aşağıdaki görselden bakabilirsiniz. Unutmayın, bunların hepsi aynı anda gerçekleşiyor.

Dünyanın 7 milyarı aşkın nüfusunda internet ve sosyal medya kullanımı her gün artmaya devam ediyor. Çok değil, sadece 10 yıl önce hayatımıza giren akıllı telefonlar, dünya nüfusunun yarısını sosyal medyaya hapsetmeyi başarmış gibi görünüyor.

Dünya nüfusuna oranla sosyal medya, internet ve cep telefonu kullanımlarını aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.