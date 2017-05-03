Fotoğrafa şöyle alıcı gözle bir bakın. Elbette böyle bir mimari olmadığı için bu binalardan bir tanesi önde, ama hangisi?

İnternet kullanıcıları etkileşimi severler. Şu sıralar 3 muz, 5 elma toplamı gibi görsellerin olduğu basit matematiksel işlemlerin yer aldığı paylaşımlara muhakkak rastlamışsınızdır. Bu seferki öyle üzerinde ‘çok fazla’ kafa yorulacak türden değil, sadece gözünüze güvenmeniz ve bazı detayları fark etme yeteneğine sahip olmanız yeterli.

Aşağıda gördüğünüz iki bina, sanki iki lego parçasının birbirine geçmiş hali gibi. İlk etapta çözebilme şansınız biraz zor, zira ufak detaylar doğru cevabı bulmanızı sağlıyor. Neyse, biraz inceleyin bakalım bulabilecek misiniz.

Eğer hala bulamadıysanız, aşağıdaki görseller üzerinden o bahsettiğim ince detayları fark edeceksiniz. Ama hala kendinize bir şans tanıyın derim, biraz daha bakın bence.

Artık sorunun cevabını biliyorsunuz. Sanki ikisi de aynı mimariyle yapılmış bina gibi görünseler de soldaki bina, sağdakinin önünde bulunuyor.