Bitmiyor, bitecek gibi de durmuyor. Bir dönem hangi renk olduğunu tartıştığımız elbise gibi bir anda hayatımıza giren, anne ya da babamızdan daha çok dinlediğimiz “Yanny - Laurel” kaydını seslendiren kişi ilk defa açıklamada bulundu.

Instagram’daki Hikayeler, Facebook’taki gönderiler, YouTube’daki videolar derken son bir haftadır şu “Yanny ve Laurel” ikilemini duymayan kalmadı. Bu ilginç ses kaydı, bir sözlük sitesinin “laurel” kelimesinin telaffuzu için yüklediği dosya ile ortaya çıktı. Aslında o kayıt yıllardır “vocabulary.com” isimli o sitede duruyordu. Sadece bir lise öğrencisinin girip bu telaffuza bakması ve kafasının karışması gerekiyordu.

Sonra bugüne kadar internette bir anda gündeme oturmuş ne kadar illüzyon varsa aynı süreç yaşandı. Kayıtta “laurel” kelimesinin telaffuzu olsa da ses sanki “yanny” gibi çıkıyordu.

Eğer hala konuya vakıf değilseniz, neden böyle bir yanılgıya düştüğümüzü açıkladığımız videomuzu izleyin. Ardından bu kaydın sahibinin fikrine geçelim:

“Laurel” sözcüğünün doğru telaffuzu için yıllar önce mikrofon başına geçen kişi; müzisyen, oyuncu ve seslendirmen olan 64 yaşındaki Jay Aubrey Jones:

Jones, ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 2007 yılında sözlük sitesi vocabulary.com için bir sözleşme imzalayan Jones, aynı yıl 6 ay içinde tam 36.000 kelimeyi kaydetti. Jones, “Sesimin sosyal medyada bu kadar büyük bir tartışmaya neden olacağını tahmin etmezdim” dedi.

İnsanların neden bu kaydı farklı duyduklarına ilişkin bilimsel araştırmalar bile yapılıyor. Kaydın genelde “yanny” şeklinde duyulduğunu belirten Jones, kendi kulaklarına güvenmesi gerektiğinde ise “laurel” kelimesini duyduğunu söylüyor. Ayrıca farklı şekillerde duyulmasının sebebini, ''Bence insanların dinlemeyi yaptığı bilgisayarlar ve diğer cihazlarla, sesin nasıl bir işlemden, süreçten geçtiğiyle ilgili bir şey'' şeklinde açıklıyor.