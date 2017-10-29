Microsoft'un zamanında iyi işler başarmış ancak artık devrini tamamlamış tarayıcısı Internet Explorer'ın son zamanlardaki rezilliğini tamamen unutmanızı sağlayacak 9 Microsoft Edge özelliği bu yazımızda sizlerle!

Google Chrome ve Mozilla Firefox'un popüler olmasını sağlayacak kadar kötü bir tarayıcı olan Internet Explorer, Windows 10 ile bir yeniden inşa geçirmedi, sıfırdan yeni bir tarayıcı oluşturuldu. Microsoft'un Edge adını verdiği bu tarayıcı, eski donanım ve yazılımlara desteği kaldırarak inanılmaz bir hız patlaması yaşamış, steroid almış Internet Explorer olarak karşımıza çıktı.

Windows 10 ile birlikte 2015 yılında tanıtılan Edge, basit ve hafif bir tarayıcı olarak kaldı. Günümüze kadar geçen zamanda Windows 10 ile birlikte gelişen ve ilerleyen Edge, yeni özellikler kazandı. Bu özelliklerin bir kısmı o kadar işlevsel ki, bazılarınız bu yazıyı okuduktan sonra kullandığı tarayıcıyı bırakarak Microsoft Edge kullanmaya başlayabilir. Daha fazla uzatmayalım, işte Microsoft Edge'in en iyi 9 özelliği.

1. Hız

Evet, Internet Explorer'ın en kötü olduğu nokta diyebileceğimiz hız, Edge ile tamamen çağ atlamış durumda. Modern donanıma sahip cihazlarda Chrome ve Firefox ile yarışacak hızlara sahip olan Edge, düşük donanımlı Windows 10 cihazlarda ise diğer tarayıcılardan daha iyi performans veriyor. Bunun altında yatan şey ise çok basit, Microsoft'un eski Internet Explorer ürünlerinden desteği keserek sıfırdan bir tarayıcı oluşturması, hıza elbette yansıdı.

2. Web Sayfaları Üzerinde Çizim

Windows 10'un dokunmatik ekran ve kaleme olan ileri düzey optimizasyonları tarayıcısı Microsoft Edge'e ulaşmasa olmazdı. Edge, girmiş olduğunuz sayfanın o anlık ekran görünütüsünü almanıza ve bunun üzerinde çizimler yapmanıza, notlar almanıza olanak sağlıyor. Bu değiştirdiğiniz içeriği dilerseniz sabit sürücünüze kaydederek başkalarıyla da paylaşabiliyorsunuz.

3. Kişiselleştirilmiş Haber Akışı

Microsoft Edge'e tıkladığınız anda önünüze çıkan ana sayfa, size ve bölgenize özel bir yayın akışı gösteriyor. Bu yayın akışı haberler ve magazinleri kapsıyor ve dilerseniz görmek istediğiniz konuları göstereceği şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Eğer hiç dokunmamayı seçerseniz de Microsoft'un karanlık yüzü, tarayıcı geçmişinizi, konumunuzu, Cortana kullanıyorsanız bundan gelen verileri ve çok daha fazla kişisel bilgiyi inceleyerek size uygun haberleri ana sayfanızda görüntülüyor.

4. Windows 10 ile Fişek Gibi Entegrasyon

Kullandığınız bilgisayar Windows 10'sa (ki öyle olmasa muhtemelen bu haberi okumazdınız) Microsoft Edge, işletim sisteminizin tüm aksamlarıyla entegre biçimde sorunsuz olarak çalışıyor. Örneğin Cortana kullanıyorsanız ve bir sonucu tarayıcı sayfasında görüntülemeniz gerekiyorsa, varsayılan tarayıcınız ne olursa olsun Cortana sonuçları size zorla Edge penceresinde gösteriyor. Bunun dışında, Microsoft'un antivirüs yazılımı Defender, Edge'i kullanarak internette gezindiğinizde hiç bir çaba sarf etmenize gerek kalmadan sizi güvende tutuyor. Tüm bu gereksiz özellikler dışında, asıl önemli olacağını düşündüğümüz bir özellik ise cihazınız tablet ya da bilgisayar, hangisi olursa olsun, Windows 10'da tablet moduna geçtiğinizde butonları büyüterek çok daha kolay ulaşılır hale getiriyor.

5. Dokunmatik Ekran Hareketleri

Bu özellik de yine cihazı Windows 10 yüklü dönüştürülebilir bir ürün olanlar için veya tam bir tableti olanlar için önem arz ediyor. Microsoft Edge, sağa sürükleyerek geriye gitmek gibi dokunmatik kullanım sırasında deneyimi oldukça arttıran bir fonksiyon.

6. Okuma Desteği

Microsoft Edge, okuma yapmanız için bir değil iki farklı kolaylaştırıcı unsuru sizlere sunuyor.Bunlardan biri okuma modu. Bu modu aktive ettiğiiz zaman sayfadaki dikkat dağıtıcı etkenleri (özellikle reklamları) ortadan kaldırarak akıcı bir okuma deneyimi sunuyor. Diğer araç olan Okuma Listesi ise, yer imlerinizde kalabalık yapmadan daha sonra okumak istediğiniz makaleleri saklayarak kolayca ulaşılabilir hale getiriyor. Diğer lider tarayıcıların da bu özelliklere sahip olması kafalarda, "buna özel değil ki len bunlar" şeklinde sorular oluşturmuş olabilir. Evet diğer tarayıcılar da bu özelliklere sahip ancak Edge, bu özellikleri hepsini adres çubuğunda sürekli ulaşılabilir tutuyor. Diğer tarayıcıların menülerinin içinde gizli olan bu özellikleri çok az sayıda kişinin kullanmasının da sebebi bu olsa gerek.

7. Sekmeleri Erteleme

Tarayıcımızda açık olan sekme sayısından görsel olarak rahatsız olmamız çok mümkün. Bir de bunun yanında, benim gibi bir çok kişinin çok sekmeli kullanıma ihtiyaç duyması ancak donanımsal kısıtlamalar sebebiyle bu kullanımdan verim alamaması, yeni bir uygulama alanını ortaya çıkarıyor. Sekmeleri ertelemek, diğer tarayıcılarda eklentiler aracılığıyla mevcutken Microsoft Edge, buna doğuştan sahip ve işleri inanılmaz derecede kolaylaştırıyor.

8. Windows S'te de Kullanılabilir

Microsoft'un kullanıcılarını korumak amaçlı Surface Laptop gibi cihazlarında Windows S adlı kırpılmış versiyonu yüklemesi, uygulama mağazası dışında yazılım yüklemesine izin vermiyor. Bu işletim sistemi bunun yanında Windows 10'un kapladığı kadar yer kaplamıyor, bu sebeple büyük yazılımlara cihazda yer açılması mümkün olmuyor. Microsoft Edge, Windows S'te, yani uygulama mağazasında olan, tek tarayıcı. Yani ya seve seve ya istemeye istemeye, Edge, sizin tek tercihiniz.

9. Telefonlarda da Kullanılabilir

Bilgisayar ve akıllı telefon arasında kendini senkronize eden ve tüm bilgilerinize ulaşabildiğiniz, bilgisayarda yarım kalan işinizi telefonda devam ettirebildiğiniz tarayıcılar candır, bilirsiniz. Edge'in daha geçen günlerde Android ve iOS için çıkan versiyonları, bugüne kadarki kullanım deneyimime göre oldukça akıcı ve rahat bir çalışma ortamı sağlıyor. Bunun dışında, telefonunuzla gezinirken gözünüze çarpan ilginç bir sayfayı o anda bilgisayarınızdaki Edge ekranına ışınlayarak büyük ekranda daha rahat bir okuma deneyimi sağlayabilirsiniz.

Microsoft Edge'in bu kadar güzel özelliği olmasına karşın, benim fikrime göre, hala tam anlamıyla güvenilerek varsayılan tarayıcı haline getirmek mümkün değil. Microsoft'un tarayıcısını geliştirmeye devam ederek her platform için akıcı bir deneyim sunmaya devam etmesi en büyük temennimiz.