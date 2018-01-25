Huysuz Kedi adıyla bilinen internetin fenomen kedilerinden Grumpy Cat, yüzünü izinsiz şekilde kullanan bir kahve firmasına açılan dava sonucu sahibine 710 bin dolar kazandırdı.

Yüzünde sürekli somurtuk bir ifade bulunan ve internet dünyasında Grumpy Cat (Huysuz Kedi) olarak bilinen Tartar Sos isimli kedi, fotoğrafının internete yüklendiği Eylül 2012’den bu yana sahibine yaklaşık 50 milyon dolar kazandırdı. Şimdi bu gelirin yanına bir de 710 bin dolarlık tazminat eklendi. ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki federal bir mahkeme, Grenade Beverage isimli kahve firmasıyla Grumpy Cat’in sahibi Tahatha Bundesen arasındaki telif hakkı davasını sonuçlandırdı.

Önce davanın açılmasına sebep olan olayın ne olduğuna bir bakalım. Kahve firmasıyla Tahatha Bundesen arasında daha önce bir anlaşma yapılmış, bu anlaşmaya göre Grenade’nin şişelenmiş kahvelerinin üzerinde Grumpy Cat’in amblemi yer alacaktı. Fakat Bundesen’in iddialarına göre firma, bu anlaşmanın boyutunu daha da ileri götürerek Grumpy Cat’in amblemini izinsiz şekilde öğütülmüş kahve dahil diğer ürünlerinde de kullanmış ve hakkında dava açılmıştı. Federal mahkeme, açılan bu telif davasını Bundesen lehine sonuçlandırdı ve kahve firmasının Bundesen’e 710 bin dolar tazminat ödemesine karar verdi.

İnternette Grumpy Cat adıyla bilinse de gerçek adı Tartar Sos olan dişi kedi, 2012’nin sonlarına doğru sahibinin erkek kardeşinin Reddit’te yaptığı paylaşımla internet fenomeni haline gelmişti. Kitaplara ve filmlere konu olan, aynı zamanda bazı oyunlarda da karakter olarak karşımıza çıkan (benim aklıma Fun Run geldi mesela) Grumpy Cat, bir dönem neredeyse tüm internet meme ödüllerini toplamıştı.

Grump Cat’in yüzünün bu şekilde olmasının sebebi ise cüce olarak doğmasıymış -cinsinin böyle olduğunu düşünmüş olabilirsiniz ama değil-.