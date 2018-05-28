Köksal Babanın Filmini 3 Günde Sadece 1 Kişi İzledi!

İnternette büyük bir fenomen olan Köksal babanın filmi Üç Vakte Kadar, 3 günde sadece 1 kişi tarafından izlenerek kırılması güç bir rekora imza attı.

18 Mayıs 2018 tarihinde vizyona giren Köksal babanın filmi '3 Vakte Kadar' 3 gün içerisinde yalnızca tek kişi tarafından izlendi. Özlem Kayhan ve Volkan Gültekin'in yönettiği film, sinema tarihinde bir ilke imza attı.

Bu filmde sektöre yeni dahil olan Selami Şahin'in kızı Merve İrem Şahin de rol alıyordu. Herhalde sinema sektörüne bundan daha kötü bir giriş yapması imkansız olan Merve İrem Şahin ile Köksal babanın dahil olduğu ve internet fenomenlerin de rol aldığı film, gişede adeta yere çakıldı. Eminiz ki sizlerin de aklına gelmiştir: 'Bu filmi yapan, yöneten, oynayan bir tek kişi dahi izlemeye gitmedi mi?' diye. Kendilerini bir kenara bırakırsak, yakınlarından birinin dahi filmi merak etmemesi inanılır gibi değil.

Filmin fragmanından da üstün başarısının (!) sebebini rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Eğer ki filme gitmeyi düşünüyorsanız, Türkiye'de bu filmi izleyen 2. kişi olma ihtimaliniz halen mevcut.