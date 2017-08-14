Flash TV’de Yalçın Çakır’ın programında yaptığı hareketler ve konuşmalarıyla fenomen olan Melek Subaşı, kandırıldığı gerekçesiyle kanalın aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı.

Melek Subaşı’nı bilmeyen yoktur. Yalçın Çakır’ın sunuculuğunu yaptığı programın ardından fenomen olan (‘sen milyon, milyar, sen bu parayı ne yaptın?’ soru cümlesinin mimarı) Melek Subaşı, programın ardından çevresi tarafından kendisine ‘yalan makinesi’ lakabının takıldığını belirterek TV kanalına tazminat davası açtı. Mahkeme de Subaşı’nın reyting için olmadık şeyler yapmasını sağlayan kanalı ve Yalçın Çakır’ı 7 bin TL tazminat ödemeye mahkum etti.

Programa çıkmadan önce Yalçın Çakır’ın kendisine “Sizi programa çıkaracağım ama birbirinize hakaret, küfür ve ne varsa sayıp dökeceksiniz. Eşine ‘Bize bakmıyorsun, başka kadınlarla birliktesin’ de. Bunları anlatırken de bayıl. Böyle olunca bize yardım gelir. Biz de sana veririz. Senin çocuğunu ameliyat ettiririz” dediğini iddia eden Subaşı, programın ardından hayatının altüst olduğunu, Yalçın Çakır’ın da verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek 300 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Mahkeme, alt düzey gelir grubuna dahil olan Melek Subaşı’nın programa engelli çocuğuna yardım edileceği vaadiyle kandırılıp reyting amacıyla kullanıldığı yönünde karar vererek Flash TV’yi ve Yalçın Çakır’ı 7 bin TL manevi tazminat cezasına çarptırdı.

Karar karşılık Yalçın Çakır, Melek Subaşı’nın programa kendi rızasıyla çıktığını ve yayında kişilik haklarının ihlal edildiği bir durum olmadığı gerekçesiyle davanın reddini talep etti. Bilirkişi raporunda ise Subaşı hakkında internet arama motorlarında 149 bin sonuç çıktığı, YouTube’da ise 9200’den fazla videonun olduğu belirtilerek hakkında alay niteliğinde yorumlar ve kişilik haklarına saldırı niteliğinde paylaşımların olduğuna yer verildi.