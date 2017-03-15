Geçtiğimiz hafta Güney Kore'deki gelişmeler üzerine BBC'ye röportaj veren ama birbirinden komik olaylarla boğuşan Robert Kelly, sessizliğini bozarak tüm gelişmelerden daha komik bir açıklamaya imza attı.

Küçük çocuklarının röportaj sırasında odaya dalmasından sonra viral bir yıldız haline gelen profesör, BBC World News röportajı bittiğinde, TV fiyaskosu sırasında "gülmemek için kendini zorladığını" diye itiraf etti.

Profesör Robert E. Kelly, Skype'dan BBC World ile yaptığı röportaj sırasında Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınmasını yorumluyordu. Tam bu sırada biri bebek arabasında olmak üzere iki çocuk odaya daldı.

Komik videoda, Bay Kelly çocuklarını panik içerisinde odadan çıkartmaya çalışırken görüldü. Çocuklarını hafifçe ittirmesi de bazı tepkilere neden oldu. Profesör ve tüm ailesi yeni bir video röportaja imza attı.

Profesör "Onlar kapıyı açar açmaz görüntü ekranıma yansıdı. Sonra her şeyin karıştığını fark ettim. Adeta bir komedi zinciri oluştu.” ifadelerini kullandı. Güney Kore'deki Pusan National University'de siyasi bilimler profesörlüğü yapan Kelly, The Wall Street Journal'a yaptığı ilk röportajında, “Videonun, komik bir viral klip haline dönüştüğünü” söylemişti.

Profesörün karısı Bayan Kim, olayı “TV seyrederken vakaya tanık oldum. Robert, çalışma odasının kapısını genelde kilitler. Bu sefer bir unutkanlık yapmış olmalı. Çocuklar karşılarında açık bir kapı buldular. Kendimi bir kaos içinde buldum ve çocukları oradan alıp kapıyı kapatmak için her şeyimi ortaya koydum.” ifadeleriyle yorumladı.

Robert Kelly ise sözlerine şöyle devam etti: “O an çok mahcup oldum ve çocuklarımın konforu için endişelendim. Yaptığım hatayla ailemi YouTube yıldızlarına dönüştürdüm. Bu çok saçma.”

Söz konusu video kısa süre içinde sadece BBC'nin web sitesinden 85 milyon kez izlendi. Unutmadan spekülasyonlara konu olan şu soruya da cevap verelim: Bay Kelly “Pantolonomu giyiyordum" ifadesini kullandı. Söz konusu spekülasyonlar Kelly'nin basit bir özür dileyip, çocuklarını dışarıya çıkarmaya çalışmamasından kaynaklanmıştı.