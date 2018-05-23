İnternet Fenomeni Tripkolic, Dolandırıcılıktan Gözaltında!

Bir dönemler internet dünyasında fırtına gibi esen Tripkolic isimli arabesk rap sanatçısı, düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı.

Bir kısım arkadaşlarımız MySpace'nin Türkiye'nin müzik gündemini tuttuğu günleri hatırlayacaktır. Bugün özellikle Rap dünyasında tanıyıp sevdiğiniz hemen herkes MySpace'de şarkılarını paylaşmış ve kendisini oralarda duyurmuştur.

İşte o dönemlerde oldukça dinlenen ve kendine has bir hayran kitlesi edinen Tripkolic, daha sonra ismini Seda Tripkolic olarak değiştirip piyasaya atılmıştı. Türkçe rap müziğe hakim olanlar, kendisinin Santi'nin kardeşi olduğunu da bilecektir.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla, Tripkolic'in Esenyurt’ta bir rezidansta yakalanarak gözaltına alındığı ortaya çıktı. Kendini polis olarak tanıtarak insanlardan altın ve para isteyen klasik çetelerden biri olan bu ekipte, Seda Tripkolic'in görevinin ise paraları taşıyacak kuryeleri bulmak olduğu belirtildi.