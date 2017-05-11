İnternet Fenomenimiz 'Bayrak Asan Dayı', Yine Balkona Çıktı!

Kendisini ‘bayrak asan dayı’ olarak tanıdığımız internet fenomeni Salih Tahtalıoğlu, bu sefer Sağlık Bakanlığı’nın ‘Yaşama Yol Ver’ projesi için balkonuna bir pankart astı.

Son birkaç yıldır üzerinde yapılmadık photoshop kalmayan, gerek siyasi gerekse de mizahi olsun tüm paylaşımlarda kendisine yer bulan ‘bayrak asan dayı’, yani gerçek adıyla Salih Tahtalıoğlu, bu sefer balkonuna bayrağımız kadar anlamlı olan bir pankart astı. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Yaşama Yol Ver’ projesi için balkona tekrar çıkan Tahtalıoğlu, 'Ambulansa yol ver' pankartı astı.

Proje hakkında meşhur dayımıza bilgilendirmede bulunan Balıkesir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Erhan Kocadereli, Trafik Haftası dolayısıyla ‘Ambulansa yol ver’ yazılı pankartı, Tahtalıoğlu’nun balkonuna asacaklarını söyledi. Ekiplerle birlikte balkona çıkan dayımız, ekiplerle birlikte fotoğraf çektirdi.

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Erhan Kocadereli, “Sağlık Bakanlığı'mızın çok önem verdiği projelerden biri olan 'Yaşama yol ver' projesi kapsamında bugün Dursunbey’e balkona bayrak asan amcamızın yanına geldik. Kendisi sağ olsun bizi kırmadı. Biz Bakanlık olarak ambulanslara yol verilmesi hususu üzerinde duruyoruz. Bu yönde eğitimlerimiz devam ediyor” açıklamalarında bulundu.

Ambulanslara nasıl yol verilmesi gerektiği konusunda bazı bilgilendirmelerde bulunan Dr. Kocadereli, 112’nin gereksiz yere aranmamasının da büyük önem arz ettiğini vurguladı. Her 100 çağrıdan 98’inin asılsız olduğunu söyleyen Dr. Kocadereli, bu rakamın eğitim çalışmalarının ardından 80’e düşürüldüğünü ve her geçen gün de ineceğine inandığını belirtti.