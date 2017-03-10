İnternet girişimcilerine ve girişimci adaylarına Silikon Vadisi'ndeki girişimcilik hayatını anlatan dizi Silicon Valley'in 4. sezonu, 24 Nisan 2017'de ilk bölümüyle gelecek.

Günümüzde internet girişimciliğinin merkezi olan, Apple'dan Intel'e kadar yüzlerce dünya devi teknoloji şirketinin kurulduğu ABD'deki Silikon Vadisi bölgesinde girişimcilerin yaşadıklarını ve hayallerine ulaşmak için katlandıkları zorlukları anlatan Silicon Valley dizisinin yeni sezonunun başlayacağı tarih netleşti.

Pied Piper girişiminin hikayesini ve bu hikayenin yanı sıra Silikon Vadisi'ndeki herkesin hayal ettiği yaşamı izleyeceğimiz Silicon Valley dizisinin 4. sezonunun ilk bölümü 23 Nisan 2017'de yayınlanacak.

Eğer bir internet girişimcisiyseniz ya da teknoloji dünyasına karşı merakınız varsa, Silicon Valley dizisini izlemenizi öneriyoruz. Dizinin yeni sezonuna ait fragmanı henüz izlemediyseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: