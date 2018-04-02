İnternet güvenliği şirketi Cloudflare, herkesin kullanabileceği yeni bir DNS servisini hizmete soktu. Şirketin bu DNS ayarlarıyla bağlantı hızınızı arttırma ve gizlilik için ekstra güvenlik sağlama iddiası var. Kullanmak için neler yapacağınızı anlatıyoruz.

İnternet hizmetimizin bel kemiği olan DNS sunucuları, her geçen gün çeşitleniyor. Ağ güvenlik firması ve internet hizmetleri sunucusu olan Cloudflare ise kendi DNS sunucusu olan 1.1.1.1’i hizmete soktu. Güvenlik ve yüksek hız vadeden şirket, kullanıcıların memnun kalacakları konusunda oldukça iddialı gözüküyor.

OpenDNS ve Google DNS gibi iki farklı hizmete karşılık olarak Cloudflare DNS’in hizmeti güvenlik odaklı olarak geliştirilmiş. Gizlilikle ilgili sıkıntılarımızın arttığı şu dönemde, bu yaklaşımın içini doldurmak için biraz vakte ihtiyaç var. Zira şirket, her 24 saatte bir DNS sorgularını silme sözü veriyor.

Wi-Fi ya da diğer kablolu-kablosuz teknolojilerdeki ağlar, harici birer seçenek olarak sunulan OpenDNS, Google DNS ve artık Cloudflare DNS gibi sunuculardan daha yavaş ve güvensiz olurlar. Diğer taraftan bu seçenekler, erişim engeli koyulan internet sitelerine erişmeyi de mümkün kılıyorlar. Zamanında YouTube ve Twitter gibi servislerin engellendiği dönemlerde, önemli bir kullanıcı kitlesi DNS’ler sayesinde sitelere erişebilmişti.

Cloudflare DNS’in küresel yanıt süresi şu an 14ms’lik bir Ping süresine sahip. Open DNS için bu süre 20ms ve Google DNS için de 34 ms olarak göze çarpıyor. Bu sürelerdeki en büyük etmen ise kullanıcı sayıları.

Cloudflare DNS hizmete girdikten kısa bir süre sonra Türkiye'de engellendi:

BTK'nın son dönemlerde yaptığı açıklamalardan hareketle, DNS sunucularının engelleneceklerini görüyorduk. Hizmete girmesinin ardından saatler geçmesine rağmen Cloudflare DNS, Türkiye'de engellendi. Bunun ardından internet erişimini daha düşük hızlarla sağlayan VPN çözümleri tek seçenek olarak göze çarpıyor. Cloudflare DNS'i kullanmak için şu anda bir çözüm bulunmuyor. Gene de tekrar erişime açılması ihtimaline karşı, hangi cihazdan neler yapmanız gerektiğini aktaralım.

Windows için:

Başlat menüsüne tıklayın, ardından Denetim Masası'na tıklayın.

Ağ ve İnternet üzerine tıklayın.

Bağdaştırıcı Ayarlarını Değiştir'e tıklayın.

Bağlandığınız Wi-Fi ağını 8ya da kablolu ağı) sağ tıklayın, ardından Özellikler'e tıklayın.

İnternet Protokolü Version 4'ü (veya istenirse Versiyon 6'yı) seçin.

Özellikler'i tıklayın.

Aşağıdaki DNS Sunucu Adreslerini Kullan'a tıklayın.

Bu adresleri 1.1.1.1 DNS adresleriyle değiştirin:

IPv4 için: 1.1.1.1 ve 1.0.0.1

IPv6 için: 2606: 4700: 4700 :: 1111 ve 2606: 4700: 4700 :: 1001

Tamam'ı ve ardından Kapat'ı tıklayın.

Tarayıcınızı yeniden başlatın.

Kullanabilirsiniz.

Mac için:

Sistem Tercihlerini açın.

DNS Sunucularını arayın ve açılır menüden seçin.

Bir DNS Sunucusu eklemek için + düğmesine tıklayın ve 1.1.1.1 girin

+ 'I tekrar tıklayın ve 1.0.0.1 girin.)

Tamam'a ve ardından Uygula'ya tıklayın.

Kullanabilirsiniz.

Android için:

Android, özel DNS sunucularını kullanmak için statik IP gerektiriyor. Dolayısı ile doğrudan yönlendiricinin DNS ayarlarını değiştirmek daha büyük avantaj sağlayacak, bağlanacağınız her cihazı otomatik olarak bu DNS üzerinden yönetecektir. Kısaca söylemek gerekirse Andorid üzerinden yapılacak değişiklik yerine, yazının sonundaki modem ayarlarını yapmak daha sağlıklı sonuç verir. Biz gene de modemin size ait olmama durumuna karşılık süreci anlatalım

Tercih ettiğiniz kablosuz ağa bağlanın.

Yönlendiricinizin IP adresini tarayıcınıza girin.

İstenirse, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin. Bu giriş yönlendiriciye bildirim gönderebilir.

Yönlendiricinizin yapılandırma sayfasında, DNS sunucusu ayarlarını bulun.

DNS sunucusu girişini yazın.

Aşağodakileri uygun yerlere doldurun:

IPv4 için: 1.1.1.1 ve 1.0.0.1

IPv6 için: 2606: 4700: 4700 :: 1111 ve 2606: 4700: 4700 :: 1001

Ayarlarınızı kaydedin, ardından tarayıcınızı yeniden başlatın.

Kullanabilirsiniz.

iPhone ve iPad (iOS):

IPhone’unuzun (ya da iPad’inizin) ana ekranından Ayarlar uygulamasını açın.

Wi-Fi'ye dokunun, ardından listede tercih edilen ağa dokunun.

DNS için Yapılandır'a dokunun, ardından Manuel'e dokunun.

Mevcut girişler varsa, (-) düğmesine ve her birinin yanındaki Sil öğesine dokunun.

+ Sunucu Ekle düğmesine basın, sonra 1.1.1.1 yazın

+ Sunucu Ekle düğmesine tekrar dokunun, ardından 1.0.0.1 yazın.

Sağ üstteki Kaydet düğmesine dokunun.

Kullanabilirsiniz.

Tüm cihazlarla kullanmak için modem (yönlendirici) ayarları:

Tercih ettiğiniz kablosuz ağa bağlanın.

Yönlendiricinizin IP adresini tarayıcınıza girin.

İstenirse, kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Yönlendiricinizin yapılandırma sayfasında, DNS sunucusu ayarlarını bulun.

DNS sunucusu girişini yazın.

Gereken yerleri aşağıdaki şekilde değiştirin

IPv4 için: 1.1.1.1 ve 1.0.0.1

IPv6 için: 2606: 4700: 4700 :: 1111 ve 2606: 4700: 4700 :: 1001

Ayarlarınızı kaydedin, ardından tarayıcınızı yeniden başlatın.

Kullanabilirsiniz.

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