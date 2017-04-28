1 Mayıs'da yeniden düzenlenecek internet hızlarınızın şerefine, internet hızlarınızı kontrol edebileceğiniz 5 farklı siteyi derledik. Bu sitelerden internet hızlarınızı kontrol edebilir ve doğru sonuçları alabilirsiniz.

İnternet hızı, ülkemizde her zaman büyük sorun olmuştur. Adil Kullanım Kotası denilen saçmalık yüzünden yıllar boyunca interneti verimli kullanmaya özen gösteren bir millet olduk. 1 Mayıs itibari ile bu sorun kısmen ortadan kalkıyor. Adil Kullanım Kotası'nda düzenlemeye giden BTK, gece saatlerinde indirilen verilerin AKK’ye girmeyeceğini açıkladı. AKK’nin tamamiyle kalkacağı o güzel günleri iple çekiyoruz ancak bu sürece kadar daha kabul edilebilir AKK oranları ile daha “insancıl” internet kullanımına geçiş yapacağız.

Peki, bu AKK hızlarını tespit etmek için kullanabileceğiniz hız testi araçlarına hakim misiniz? İnternet hızını kontrol etmek için TTNET’in hız testi aracı pek doğru sonuçlar vermiyor, bu yüzden güvenilir sayfalara yöneliyoruz. Ülkemizde en ünlü site Speedtest.net olarak gösterilebilir ancak tek site Speedtest değil. Bu site dışında internet hızlarınızı kontrol edebileceğiniz başka siteler de yer alıyor. Bunlardan bahsetmeden önce hızlarınızı kontrol edebilmeniz için birkaç öneride bulunmak istiyorum. İnternet hızınız hakkında en hızlı sonucu almak için, bilgisayarınızı ethernet kablosu ile modeme bağlamanız gerekiyor. Kablosuz bağlantı, her ne kadar rahat bağlantı olsa dahi, hız kayıplarına yol açar.

Umarım, Türk Telekom ve diğer sağlayıcılar BTK’nın kararına saygı duyarak, kullanıcıları rahat ettirecek bağlantılar sunarlar.

Güvenilir İnternet Hız Test Araçları

Speedof

TestMy.net

Speedtest

Fast(Netflix projesidir)

Android İçin

FCC Hız Testi