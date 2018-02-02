İnternet Kafede 20 Saat Oyun Oynayan Genç Felç Geçirdi!

Oyun bağımlılığının kontrol edilememesi durumunda yaşanan olaylara bir örnek daha yine Çin’den geldi. 20 saat boyunca sadece tuvalet molasıyla kendini internet kafede oyuna kaptıran genç, verdiği son molada belden aşağısını hareket ettiremeyince hastanelik oldu.

Oyun bağımlılığı, çağımızın en büyük rahatsızlıklarından birisi haline geldi. Özellikle Çin ve ABD gibi ülkelerde görülen üst düzey vakalar, bir nebze de olsa ülkemizde ve dünyada oyun oynayan milyonlarca gencin ders çıkartması gereken türden.

Popüler oyunların, özellikle e-spor dünyasının da etkisiyle kişi başına düşen oynama süreleri artıyor. Gençler, sağlıklarını hiç önemsemeden oyunların büyülü dünyasına kendilerini kaptırıyorlar, hatta bacaklarını hissetmeyecek kadar...

Çin’de bir internet kafeye giden ismi açıklanmayan genç arkadaşımız, henüz ismi açıklanmayan bir oyunun başında geçirdiği 20 saatin sonunda tuvalet molası vermek istedi. Ancak bu kez ayaklarını hareket ettiremediğini fark edince çevresindeki insanlara seslendi. Gencin belden aşağısını kontrol edemediği anlaşılınca kafeye ambulans çağırıldı.

Gencin 27 Ocak akşamı başlayan oyun macerası neredeyse bir gün sürecekti. Zhejiang eyaletinin Jiaxing şehrinde bulunan internet kafeye ambulans geldi ve genç, sedyeyle hastaneye kaldırıldı. İlginç olan detay, gencin sedyedeyken oyun oynamak için yalvarmasıydı.

İnternet ve oyun bağımlılıkları özellikle Çinli gençlerin en büyük sorunları haline geldi. Hatta bu bağımlılıkların önüne geçebilmek için kurulmuş kamplar mevcut. Çin devleti, resmi yollarla gençlerin internet ve oyun sürelerine yaptırım düzenlemeye çalışıyor.

Gençlerin internet ve oyun dünyasına bağımlı hale geldikçe dışarıdan müdahalelere kapandıkları söyleniyor. Çin’deki ebeveynler, bağımlılık karşıtı kamplara yoğun ilgi gösteriyorlar. Fakat bu kamplarda bile şiddetli olaylar yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl kampın ikinci gününü tamamlayan 18 yaşında bir genç, kendini yaralayarak intihar etmişti. Otopsi sonucunda gencin 20 farklı dış ve çeşitli iç yaralanmalara sahip olduğu anlaşılmıştı.

Oyun bağımlılıklarına karşı önlem alan tek yerler eğitim kurumları ya da devlet değil. İnternet devi Tencent, Çin’de aktif olarak oynanan bir oyuna genç kullanıcılar için süre sınırlaması getirdi.