İnternet Kafelere Ders Saatinde Öğrencilere Yasak Geliyor!

18 Eylül 2017 tarihinden itibaren yeni ders dönemi başlıyor. İçişleri Bakanlığı yeni öğretim yılında alınacak yeni önlemlerle ilgili bir genelge yayınladı. Genelgeye göre internet kafelere ders saatlerinde öğrenci alınması yasağı kapıda.

İçişleri Bakanlığı 18 Eylül 2017 tarihinde başlayacak yeni ders döneminde güvenlikle ilgili alınan kararları bir genelge olarak yayınladı. Madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklarla ilgili denetimlerin arttırılacağı ve bin okula kamera sistemi taktırılacağı bildirilen bu genelgeye göre aynı zamanda ders saatlerinde internet kafelere öğrencilerin girişinin yasaklanacağı belirtildi.

Bakanlığın okulların bulunduğu çevrelerde meydana gelen suç türleri, sayıları ve çevresel faktörler göz önüne alınarak risk analizine dayalı planlama ile bu kararları aldığı belirtilirken, kararların öğrencilerin güvenliği amacıyla alındığı belirtildi. Ayrıca okul çevrelerinde gezen ilgisiz kişilerin gezmesini engelleyecek ve yeni yönetmeliklerle ilgili kuralların denetlenmesini sağlayacak bir emniyet görevlisi okullarda "Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi" sıfatıyla görev alacak.

Yeni alınan kararların nasıl uygulanacağını merakla bekliyoruz. Açıkçası her ne kadar bu kararlar okulların etrafındaki güvenliği arttıracak gibi gözüküyor olsa da, daha şimdilik bu yönetmeliklere uyulmazsa yapılabilecek yaptırımlar belirtilmiş değil. Özellikle internet kafe kararının bir nebzede olsa yerinde olduğu düşünülebilir olsa da, o gün okula gelmeyip internet kafeye giden öğrenciye ne gibi yaptırımlar yapılabilir emin değiliz. Siz ne düşünüyorsunuz? İnternet kafe kararı ve diğer yaptırımlar yerinde mi, yoksa yeni yayınlanan genelgenin getirdiği yönetmelik fazla mı sert?