İnternet Karnemiz Geldi: Türkiye'de Kullanıcıların İnternet Hızı Ortalamaları Açıklandı

Ünlü hız testi servisi Speedtest, Türkiye'de hem sabit hem de mobil internet kullanım hız testi sonuçlarının ortalamasını açıkladı.

Dünyanın en popüler hız testi servislerinden Speedtest, yayınladığı 2016 raporunda ülkemizdeki internet kullanım hızı raporlarını açıkladı. Türkiye'de yapılan hız testlerini kapsayan raporda ise ülkemiz açısından ilginç bir tablo ortaya çıktı.

Mobil internette dünyada ilk sıralardayız

Bu yıl LTE-A yani bildiğimiz adıyla 4.5G altyapısının ülkemize gelmesiyle birlikte mobil internet hızında ciddi bir artış gözlemlendi. Türkiye, dünyanın en hızlı mobil internete sahip ilk 20 ülkesi arasına girdi. Ancak internet hızımız her ne kadar yüksek olsa da, mobil paketlerin beklenen ekonomik seviye ulaşmaması ise ne yazık ki internet kullanıcılarının kotasını hızlı bir şekilde doldurmasına ve 4.5G'deki hızın keyfine varamamasına neden oluyor. Tabii yine de mobil tarafta dünyada ilk 20 ülke arasına girmek bizim için önemli bir başarı.

Ev ve iş yerlerindeki internet hızında gerileme var

Her ne kadar 4.5G ile tanışsak da kotaların darlığından dolayı ev ve iş yerlerimizdeki internetlere akın ediyoruz, bu tarafta ise ne yazık ki 4.5G'deki hız başarısını yakalayamıyoruz. Speedtest'in raporuna göre Türkiye, sabit geniş bant hızında geçtiğimiz yıla göre %10'luk bir gerileme yaşadı.

Ülkemiz sabit geniş bant hızı ya da anlayacağımız dille ev ve iş yerlerindeki internet hızında ise indirme hızı ortalamalarında dünyada 81. sırada, yükleme hızı ortamalarında ise dünyada 110. sırada konumlandı.

En hızlı sevis sağlayıcı Turkcell oldu

Ülkemizde sabit geniş bant hızı tarafında Turkcell ve Türksat Kablo kafa kafaya gelirken çok çok küçük bir farkla Turkcell zirveyi kaptı. Mobil veri tarafında ise Turkcell, rakiplerini geride bırakarak birinci olmayı başardı.

Açıkçası genel olarak Speedtest'in yayınladığı bu raporları değerlendirdiğimizde ülkemizde mobil ve sabit bant genişliği tarafında açık ara bir dengesizlik hakim. Umarız adil kullanım kotasının iyileştirilmesi ve fiber internetin yaygınlaştırılması gibi konularda operatörler çalışmalarını hızlandırır ve önümüzdeki yıllarda çok daha iç açıcı bir raporla karşılaşırız.