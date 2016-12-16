İnternet Nasıl İcat Edildi?

Yakında milyarlarca cihaz internete bağlanacak ve işlerimizi online yapabileceğiz. Peki internet nasıl icat edildi? Tarihçesi nedir?

Günümüzde internetin boyutunu bilemiyoruz. Öyle ki, kullandığımız IPv4 teknolojisi 4 milyar cihaza izin veriyor fakat bu yakın zamanda eski bir teknoloji olmak üzere. IPv6’ya geçilmesi an meselesi, üstelik 2030’larda 50 milyar cihazın internete bağlanacağı öngörülüyor. Ancak ilk bilgisayar ağında sadece 42 bilgisayar mevcutmuş!

Bu kadar gelişmiş olmasına rağmen internetin tarihi çok eski değil. İlk olarak ARPANET isimli, askeri bir proje olarak bilgisayarların birbiri ile konuşmasına odaklanan bir projeydi. Geçtiğimiz günlerde bu projenin haritası yayınlandı. Şimdi basit bir internet kafe topolojisi ile neredeyse eşdeğer olan bu proje, o zamanlar dünyanın en gelişmiş projelerinden biriydi.

İlk olarak ABD savunma bakanlığı tarafından kullanılan ARPANET, 2 yıl sonra üniversiteler arası iletişim kurmak için kullanılmaya başlandı. Sonrasında uluslararası bir teknolojiye dönüştü ve uydular aracılığı ile kullanılmaya başladı. 1980’de NSFNet isimli yeni askeri bir projeye dönüştü. Bu sıralarda, hala bugün bile kullandığımız TCP/IP protokolü geliştirildi. Böylece bilgisayarlar birbirine daha etkili bir şekilde bağlanabildi. 1989’da Tim Berners-Lee “World Wide Web”i icat etti ve günümüzde kullandığımız internet ortaya çıktı.