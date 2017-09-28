İnternet Olmadan Oynayabileceğiniz 5 Android Oyun

2017'de Android'e gelen en iyi 5 ücretsiz offline oyunu listeledik. Çeşitli oyunların yer aldığı listeden en beğendiğiniz oyunları indirebilirsiniz.

Okul sezonu başladığından beri mobil oyun indirmelerde ciddi bir artış yaşanıyor. Oyuncular, doğal ev ortamlarından okullara gitmelerine rağmen bir şekilde oyuna devam etmek istediklerinden ellerindeki 'mobil bilgisayarlara' yükleniyorlar.

Bazı arkadaşlarımızın evlerinde Wi-Fi olmasına rağmen mobil internet konusunda sıkıntılar yaşadıklarını biliyorum. Bu yüzden bugün sizlere bir kez indirdikten sonra bir daha internet bağlantısı istemeyen 2017’nin en iyi 5 Android oyunundan bahsedeceğim. Bu listeden indireceğiniz oyunları internetin olmadığı bölgelerde de oynanabileceksiniz.

BasketRoll 3D

Fizik ve bulmaca öğelerini birleştirecek başarılı bir platform oyunu arıyorsanız bu oyun tam size göre olacaktır.

King of Dirt

Bisiklet tutkunlarının çok seveceği bu oyun bmx, mtb ve scooter hareketlerini yapmanıza olanak tanıyor. Yaz aylarında bisiklete doyamadıysanız şimdiden ısınma hareketlerine başlayabilirsiniz.

Gun War

Nişancı oyunlarını sevenler burada mı? Keskin nişancıdan makineli tüfeğe kadar birçok silah kullanıp düşmanlarınıza karşı savaşın. Başarılı grafik ve fizik motoru ile seveceğinizi düşündüğüm bir oyun.

Heroes Reborn: Enigma

Eylem-bulmaca tarzı oyun arayanlar için seviye sistemi olan Heroes Reborn, başarılı grafikleri ile sizi kendisine bağlayacak.

N.O.V.A Legacy

Efsane PC oyununun mobil versiyonu yine muhteşem detaylar sunuyor. 3D FPS deneyimi ile oynayabileceğiniz oyunun çevrimdışı modu dışında çevrimiçi olarak oynayabileceğiniz oyun modları da bulunuyor.