İnternet ortamında bulunan hesaplarınız ve şifrelerinizi ele geçirdiğini iddia eden bu web sitesi, bilgilerinizi güvende tutmak için 10 dolar değerinde kripto para talep ediyor.

İnternet ortamındaki bilgilerinizin çalınıp çalınmadığını gösteren "Have I Been Pwned? (HIBP)" adlı internet sitesinin sahtesi ortaya çıktı. Bilgilerinizi açıkça ortaya koyan bu sahte internet sitesi, bilgilerinizi korumaya almak için sizden Bitcoin ve türevlerini talep ediyor.

1.4 milyardan fazla kullanıcı hesabı ve şifresine sahip olduğunu iddia eden site, HIBP ile benzer bir kullanım sunuyor. Site, orijinalinden farklı olarak; sorguladığınız verileri şifrelenmemiş bir şekilde ortaya çıkarıyor. Bu bilgilerin saklanması içinse kripto para birimleriyle "bağış" yapmalısınız.

Gazeteci Daniel Verlaan tarafından keşfedilen sahte internet sitesi, veritabanını yıllar önce ortaya çıkan bir torrent dosyasından almış. Henüz çok fazla trafik almayan site; verilerinizi kurtarmak için Bitcoin, Litecoin, Ethereum veya Bitcoin Cash olarak, 10 dolar değerinde kripto para talep ediyor.

Milyarlarca insanın kişisel bilgilerinin internet ortamında paylaşılması oldukça ürkütücü. Facebook'un Cambridge Analytica skandalında da benzer bir örneği görmüş olduk. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Verilerinizin güvenliği için ne gibi önlemler alıyorsunuz?