İnternet Paylaşımına Kardeş Geliyor: Şarj Paylaşımı

Sony, şarj paylaşımı fikriyle bir patent başvurusunda bulundu. Priz avlamaya son mu geliyor?

Mobil veriniz bitmek üzere... Son demlerdesiniz. Arkadaşınızdan mobil veriyi paylaşmasını istediniz. Bu bile arkadaşlığınızın değerini gösteren küçük bir detay. Ancak Sony, aldığı yeni patentle bu tür ikili ilişkileri daha da zorlayacak: şarj paylaşımı.

Yakın gelecekte, destekleyen cihazlar arasında batarya gücü paylaışımı yapılabilecek. Bu sayede kalabalık bir gruptayken etrafta priz avlamak yerine arkadaşlarınızın şarjlarının azıcık ucundan isteyebilirsiniz. Japon teknoloji devi Sony'nin yeni aldığı patent sayesinde bu mümkün olacak.

2016'da dosyalanan patent, kabloya gerek duymadan bir akıllı telefondan diğerine güç aktarımı yapabilmeyi öngörüyor. Bu sayede yanınızda şarj cihazı ve powerbank gibi şeyler taşımak zorunda kalmayacaksınız. Söz konusu patent, cihazların yakınlardaki antenleri aramasına yönelik bir çalışma içeriyor. Tıpkı bir cihazın Wi-Fi bağlantılarını araması gibi.

Tabii ki herhangi bir konuda patent başvurusu yapılması, bunun gerçekleşeceği anlamına gelmiyor. Ancak fikir gerçekten güzel ve gerçekleşmesi hoş olabilir. Düşünseniz, eve giriyorsunuz, telefonunuz etraftaki TV, mikrodalga gibi cihazlar aracılığıyla şarj olmaya başlıyor... (düşünemedi)