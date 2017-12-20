Mavi ve siyah elbise tartışmasını hatırlarsınız. Dünyanın dört bir yanından görüş bildiren milyonlarca insan olmuştu. Yeni bir fotoğrafla benzer bir tartışma başladı.

Yıllar önce sosyal medya, hiç olmadık bir görüntünün abartılı bir şekilde tartışılmasına neden olmuştu. Twitter üzerinde yayınlandıktan sonra diğer platformlara da sıçrayan görüntü, normalde yolda karşılaşsalar birbirlerine selam vermeyecek insanları birbirlerine düşürdü. Maviydi, siyahtı, pembeydi, mordu, kırmızıydı derken hepten kafayı sıyırmıştık.

Sonralarda benzer illüzyonlara sahip görseller, internetin hep tartışma konusu oldu. Ancak hiç biri o efsanevi elbisenin yerini tutamadı.

Yanlış anlamayın sadece hatırlatma amaçlı koyuyorum (Bence mavi):

Neyse, bu büyük sükse yaratan tartışmaya şimdi güçlü bir alternatif geldi. Reddit üzerinde paylaşılan bir görüntüde, çekmeceli şifonyer bulunuyor. Mesele şifonyerin bulunması ya da nasıl bir mobilya olduğu değil, tahmin edebileceğiniz üzere rengi.

Şifonyerin ön panel rengini farklı kullanıcılar mavi, gri, beyaz ya da pembe olarak görüyorlar. Bunun nedenine gelmeden önce soralım: Sizce bu şifonyerin rengi nedir?

Neden renkleri farklı görüyoruz?

Her insanın biyolojik yapısı benzersizdir ve bu eşsiz yapı farklılıkları beynimizden başlar. Herkes bilgiyi farklı işler. Renkleri nasıl yorumladığımıza bağlı olarak, bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterebilir.

Işık göz küresine mercek aracılığıyla girdikten sonra, duyarlı doku olan retinaya çarpar. Buradaki optik algılayıcı sinirleri, görüntülerin elektrik sinyallerine dönüştürülmesiyle sorumludurlar. Bu sinyaller de beynimizdeki görsel kortekse iletilir. Beynimiz buraya gelen görsel sinyalleri yorumlar.

Aslında bir nesnenin gerçek rengini çoğu zaman göremez ve onu etrafındaki gölgelerle algılarız. Renkleri değerlendirmek, kişilerin yaşadıkları tecrübelerle doğru orantılıdır.

Örneğin, bugün bildiğiniz yeşil renginin herkes için aynı tona sahip olduğundan emin olamazsınız. Aslında size göre yeşil olan bir yeri ben yine size göre kırmızı olarak görebilirim. Fakat bu renge yeşil demeyi öğrendiysem, bundan kimsenin haberi olamaz.

Beyin ve yorumlama yetenekleri kişiden kişiye değişir.