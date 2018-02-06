RTÜK'ün internet yayınlarını da denetlemesi hakkında konuşan Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ''Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor.'' dedi.

2 Şubat’ta TBMM’ye sunulan torba yasa tasarısında internetten yapılan televizyon yayınları için RTÜK‘e lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanınması, kamuoyunda ‘internete sansür uygulanacak’ tartışmalarına neden olmuştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konu ile ilgili eleştirilere yanıt verdi.

RTÜK’ün televizyon kanallarını da denetlediğini hatırlatan Bakan Arslan, ‘’Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Herkes hakkaniyet ölçülerinde, insanımızın, ülkemizin değer yargıları çerçevesinde yayın yapabiliyor.’’ dedi.

‘’Gerçek hayatta her ne suç ise sanal alemde de o suç. Dolayısıyla ben sanal alemde işlem yapıyorum, suç işeme özgürlüğüm var deme şansımız yok. Özgürlükler sınırsız değildir.’’ diyerek sanal alemde de kullanıcıların denetlenmesi gerektiğini belirten Arslan, ‘’Nitekim biz gerek televizyon yayınları gerekse radyo yayınları konusunda eğer milli güvenliğe müzahir, ülkenin ahlaki değerlerine müzahir bir yanlışlık yapılıyorsa bununla ilgili bir tedbir alıp işlem yapmak zorundayız, yapıyoruz.‘’ dedi.

İnternet üzerinden yapılan televizyon yayınları üzerinde herhangi bir yaptırım olmamasının sanal ortamda yanlış içeriklerin oluşturulabilmesine imkan verdiğini belirten Bakan Arslan, ‘’Bizim amacımız buraya bir yasal düzenleme getirmek ve yanlışlığın önüne geçmek. Amacımız, kesinlikle hiç kimsenin yaptığı doğru yayına müdahale etmek değildir. Özetlemek gerekirse televizyonculuk yayınında her ne normal ise ne yapılabiliyorsa aynı şeyin internet yayıncılığında da yapılmasını istiyoruz. Bunun dışında da bir yanlışlık yapılıyorsa o yanlışlığa da müdahale edilmesi gerekir. Düzenlemenin amacı tamamen budur. Bunun altında başka amaçlar arayıp ‘sansür yapılıyor’ demek kadar da yanlış bir şey yoktur.'' dedi.