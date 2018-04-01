İnternet Sayfalarındaki Çerezler Nasıl Etkinleştirilir?

Google Chrome tarayıcısı üzerinden internet sayfalarındaki çerezlerin nasıl açılıp kapatılacağını sizler için gösterdik.

Tarayıcı çerezleri (cookie), şirketlerin interneti çevrimiçi takip etmelerine ve müdahaleci reklamları etkinleştirmesine neden olmasıyla herkes tarafından kötü bir şey olarak algılanıyor. Ancak çerezler, modern web sitelerinin ana bileşenidir ve onlar olmazsa sitelere yaptığınız her ziyaretinizde tekrar giriş yapmanız gerekir.

Üçüncü parti yazılım çerezleri yüzünden hepsi kötü olarak algılanıyor olsa da, aslında çerezler oldukça faydalıdır. Virüsten koruma yazılımlarının bildirdiklerinin aksine bunlar çoğunlukla virüs veya kötü amaçlı yazılım değildir. Sadece internette gezinmenizi kolaylaştırmak için tasarlanmışlardır. Çoğu tarayıcı çerezleri varsayılan olarak etkinleştirir. Eğer Google Chrome üzerinden etkinleştirmek yada kapatmak istiyorsanız size bu konuda yardımcı olmaya çalışacağız.

Tarayıcınızın sağ üst tarafında bulunan üç noktalı yere tıklayınız.

Ayarlar menüsüne tıklayınız.

Ekranı aşağı kaydırın ve “Gelişmiş” yazan yere tıklayınız.

“Gizlilik ve güvenlik” sekmesinin altındaki “İçerik ayarları” kısmına tıklayınız.

Daha sonra çerezler kısmına tıkladığınızda, tüm sitelerdeki çerezleri engelleyebilir veya belirli sitelerdeki çerezlerin kaldırılmasını sağlayabilirsiniz. Ancak kapatmayı düşünüyorsanız daha iyi bir internet deneyimi için açık bırakmanızı öneririm.