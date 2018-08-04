İnternet Feshetme Konusunda Sorun Yaşayanlara Tavsiyeler

Bazı şirketlere abonelik için verdiğiniz sözleşmeler, sizi iptal edilemeyen bir aboneliğe sürükleyebiliyor. Ancak buna mahkum değilsiniz. Sözleşmenizi iptal etmenin çeşitli yolları bulunuyor.

Bireysel internet, telefon veya TV abonelikleri için sözleşme imzalamış olabilirsiniz. Bu sözleşmeden caymak istediğinizde ise firmalar müşteri kaybetmemek için her yolu deniyor. Peki aboneliğimizi gerçekten iptal ettirmek için ne yapmalıyız?

Öncelikle firmanın müşteri hizmetlerine iptal talebinizi iletin.

Muhtemelen sizden faks ile iptal talebi isteyeceklerdir. Talebinizi yazılı olarak belirtilen numaraya iletin ve ulaştığına dair raporu saklayın.

Yapmanız gerekenler bu kadar. Yapılan bu işlemden sonra firmanın fesih talebinizi kabul etmeme gibi bir şansı kanunen yok. Ama yine de işler bazen istediğimiz gibi yürümeyebiliyor. İstenen faksı göndermenize rağmen işi yokuşa süren firmalar da yok değil.

Böyle firmaları nereye şikayet edebiliriz?

Bu durumda yapabileceğiniz en etkili işlem ilgili şirketin bulunduğu sektörü düzenleyen kuruma şikayetinizi iletmektir. Örneğin internet abonelikleri için bu kurum BTK, TV abonelikleri için ise RTÜK. Farklı bir yol olarak da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bulunduğunuz ildeki müdürlüğüne dilekçeyle başvurabilirsiniz. Oldukça etkili olan bu yöntem, yaklaşık 15 günde sorununuzu çözüme kavuşturuyor.

Bu konuyla ilgili anayasamızda bulunan kanuna ise buradan ulaşabilirsiniz.