İnternet Tarayıcınızda Oynayabileceğiniz 12 Mobil Oyun!

Bazen indirmeden, telefonlarımızla oyun oynamak isteriz. İşte böyle durumlar için internet tarayıcınızda oynayabileceğiniz 12 mobil oyun seçtik.

Yükleme yapmadan oynanabilecek basit ve keyifli oyunları seviyor musunuz? Oyunlara bayılıyor fakat telefonunuzda yer kaplamasını istemiyorsanız bu tarz oyunlar size göre. İşte yüklemeden oynayabileceğiniz 12 şahane mobil oyun!

1-Snake 3310(Yılan)

Efsane telefonun yeni versiyonu geri döndü. Ancak içindeki Yılan, yıllar boyunca hiç unutulmamıştı. Bu oyunu tarayıcınızda rahatça oynayabilirsiniz. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

2-Tetra

Tetra aslında bir Tetris oyunu. Ancak ismini farlılaştırmışlar. Tetris keyfini bu oyunla yaşayabilirsiniz. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

3-Hextris

Eğer hızlı düşünmeniz gereken zeka oyunlarını seviyorsanız, Hextris tam size göre. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

4-Candy Rain 2

Candy Crush Saga tadındaki bu oyun, tarayıcınızda oynayabileceğiniz en keyifli oyunlardan biri. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

5-Zoo Pinball

Eğer bir Pinball tutkunuysanız, buna bayılacaksınız. Hayvanlar alemi konseptiyle, internet tarayıcınızda oynarken sizi gülümseyecek bir Pinball versiyonu. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

6-Speed Pool King

Bilardo ne gerçek hayatta ne de dijital ortamda oynaması kolay olan bir oyun değil. Ancak zorluğu ölçüsünde de keyifli. Speed Pool King, özellikle indirmeden bilardo oynamak isteyenler için şahane bir oyun. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

7-Yummy Taco

Meksika’nın dürümü olan Taco, ABD’de çok yaygın olarak tüketiliyor. Hal böyle olunca geliştiricilerden biri bir Taco oyunu yapmış. Eğer oynayacaksanız siz, çiğköfte dürüm yaptığınızı hayal edin. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

8-Tactical Squad

Keskin nişancı oyunları mobil ortamdaki en popüler oyun türlerinden biridir. Tactical Squad’da bu formatta. Oynaması gayet eğleceli. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

9-Indi Cannon

Indi Cannon çok eğlenceli bir oyun. Karakterlerinizi bir topun içinden ateşliyor ve böylece ganimetleri toplamaya çalışıyorsunuz. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

10-Cartoon Flight

Cartoon Flight keyifli bir uçak oyunu. Oyunda bozuk paraları toplamaya dikkat edin. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

11-Truck Trials

Eğer araba oyunlarına bayılıyorsanız, Truck Trials tam size göre. Yüksek puan yapın ve kaza yapmaktan uzak durmaya çalışın. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.

12-Classic Bowling

Bowling oynamayı kim sevmez? Bu oyunla kendinizi bir bowling salonunda hissedecek ve bu oyunu oynamanın tadına varacaksınız. Oyuna buradan ulaşabilirsiniz.