İnternet Tarihinin En Büyük Reklam Sahtekarlığı Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz hafta internet reklamcılığı şirketi Adform, yeni araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Merkezi ABD’de olan ve dünyanın her köşesine yayılan bir reklam sahteciliği ortaya çıkartıldı.

Bot yazılımlar sayesinde kullanıcılardan habersiz bir şekilde yoldan çıkan tek şeyler elektronik cihazlar değil, aynı zamanda internet siteleri. Son iki ayda binlerce internet sitesi bot yazılımları aracılığıyla kopyalanıyor ve sahte versiyonları oluşturuluyor. “Domain Spoodfing” adı verilen teknik sayesinde firmalar farkında bile olmadan sitelerdeki reklam boşluklarını satın alıyor.

Diğer yandan bu reklamlar, artık sitenin orijinal sürümünde bulunan reklamların yayıncıya para kazandırmalarını engelliyor.

Adform, ‘HyphBot’ adı verilen bu yeni bot akımının 2016’nın Aralık ayında açığa çıkan kardeş bot yazılımı Methbot dolandırıcılığından üç ya da dört kat daha büyük olduğunu belirtiyor. Methbot’un Rusya’da ortaya çıktığı ve günde 300 milyon kadar sahte video reklamı ‘görüntülenmesine’ sebep olduğu açıklanmıştı.

Tarihin en büyük reklam sahtekarlığı:

Adform, 34 bin internet sitesinde sahte trafik oluşturan HyphBot’un dijital reklamcılık sektörünün gördüğü en büyük botnetlerden olduğunu söylüyor. Dünya genelindeki reklam piyasasının artık büyük kısmı dijital reklamcılıktan payını alıyor. Bu yöntem, markaların ve ajanslarının sitelerde var olmayan veya satıcıların erişimi olmayan reklam boşlukları satın almalarına sebep oluyor.

Adform, HyphBot ile başa çıkmak isteyenlere öneride bulundu. Bu vakte kadar eşeğini alan kaçtı tabi. Milyonlarca dolarlık zarara uğrayan firmalar var. Haliyle tüm korsanlıkların önüne geçmek isteyen ve bunun için bir kez daha milyon dolarlar harcamak isteyen küresel bir sektörden bahsediyoruz.