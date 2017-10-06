İnternet televizyonu Netflix'e zam geldiği duyuruldu. Yapılan açıklamayla ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde fiyat artışı yapıldığı belirtildi.

İnternet televizyonu Netflix, fiyatlarına zam yaptığını duyurdu. 5 Ekim'den sonra geçerli olacak olan yeni tarifeye göre standart paketin fiyatı 9.99 dolardan 10,99 dolara yükseltildi.

En çok kullanılan Netflix paketi olan Standart pakette aboneler, HD kalitesinde yayını 2 ekranda seyredebiliyorlar. Netflix premium paketinin fiyatı yüzde 17 artışla 14 dolar olarak açıklandı. Bu pakette ise kullanıcılar 4 ekranda UHD kalitesinde yayın yapabilmekteler. Yapılan bu zammın gerekçesi olarak Netflix'in içerik üretiminde artan maliyeti karşılamak gösterildi.

Yapılan zam ile birlikte Netflix'in merak edilen bir sorunun cevabıda belli oldu. Bu zam ile birlikte yetkililer ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde fiyat artışı yapıldığını belirtti. Ancak yetkililer, Türkiye'de herhangi bir artışın yaşanmayacağının da altını çizdilir. Yapılan açıklamanın tamamı ise şöyle;

“Netflix ödeme planları, platforma eklenen özel içeriklerin sayısı arttıkça, yeni ürün özellikleri eklendikçe ve üyelerin içerikleri çok daha hızlı bir şekilde bulabilmesi için genel Netflix deneyiminde iyileştirmeler yapıldıkça dönem dönem güncellenebiliyor. 5 Ekim itibariyle ABD ve bazı Avrupa ülkelerinde fiyat artışı yapıldı ancak Türkiye’de herhangi bir artış planlanmıyor.”