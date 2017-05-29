Araç ihtiyaçlarınızı güvenilir bir şekilde gidermek için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Özellikle internet üzerinden araç kiralayan firmalarda bulunması gereken özellikleri listeledik.

Kimi zaman acil bir durum söz konusu olur ve araba ihtiyacı hasıl olur. Kimi zaman da bir sevdiğinize ziyarete gitmek istersiniz ve yine arabaya ihtiyacınız olur. Bu gibi durumlarda arabası olmayanlar, ya bir tanıdıklarından ödünç araba isterler ya da araç kiralama şirketleriyle anlaşırlar. Aslında en iyisi bir firmayla anlaşarak, istediğiniz gibi bir arabayı istediğiniz süre boyunca kullanmaktır. Peki anlaşılacak bu firma nasıl bir firma olmalı?

Rent A Car Şirketinde Hangi Özellikler Olmalı?

Bu sorunun cevabı, aslında hangi şirketle anlaşmanız gerektiğine işaret ediyor. Rent a car şirketlerinin bir kısmı sayılan özelliklerin çoğunu hatta tamamını birden sağlayıp sizi memnun ederken, bir kısmı ise sizi kandırıp paranızı almaktan başka bir şey yapmıyorlar. Bu nedenle aşağıdaki özelliklere dikkat ettikten sonra bilinçli bir müşteri olmakta fayda var:

Kiralamak istediğiniz belirli bir araç varsa ve bunu şirkete belirttiyseniz, size tam olarak istediğiniz araç teslim edilmeli. Sizinle kira sözleşmesini yapılıp, isteklerinizin dışında bir araç gönderilebilir. Bu gibi durumların yaşanmaması için güvenilir bir firma ile anlaşmaya özen gösterin.

Ayrıca anlaştığınız firma, sözleşmeye göre aracı size teslim etmesi gereken zamanda teslim etmeli. Aksi halde büyük mağduriyetler yaşarsınız, hele ki acil bir iş için araç kiralamışsanız.

Mümkünse şirketin araçlarını gidip bizzat görün. Araçların temizlik açısından ne durumda olduklarını inceleyin. Sizden önce birçok kişinin aynı aracı kullandığını aklınızdan çıkartmayın.

Araç portföyü geniş olan kiralama şirketleriyle anlaşmaya çalışın. Bu şirketlerde kendi isteklerinize göre araçlar bulmanız daha kolay olacaktır.

Bütçenize uygun bir araç bulabilmek adına, kendi bütçenizin durumuna bakarak şirket tercihinde bulunun. Hatta her bütçeye uygun olan, geniş fiyat aralıklarında kiralama yapabilen şirketlerle çalışabilirsiniz. Bu tarz şirketler her bütçeye uygun araç bulundurduğu için, araç portföyü de geniş olacaktır.

Tüm ülke genelinde şubeleri bulunan ve hatta dünya genelinde bile bilinen şirketler, güvenilirlik açısından diğer şirketlere göre daha öndedir. Bu nedenle, bu özellikte bir kiralama şirketini tercih etmeniz, yapacağınız sözleşmenin de alacağınız aracın da daha güvenli olduğuna karine olacaktır.

Bu özelliklerin çoğunu ve hatta bir çoğunu bünyesinde barındıran araç kiralama şirketlerini güvenle tercih edebilirsiniz. Bu özelliklere bir de kampanyalar eklenirse değmeyin keyfinize…

Evet; bazı araç kiralama firmaları, dönem dönem kampanyalar düzenliyorlar. Daha fazla müşteriye ulaşabilmek adına, isimlerini daha fazla duyurabilmek adına ve var olan müşterilerini de memnun edebilmek adına bazı kampanyalar düzenliyorlar. Bu kampanyalı dönemlerden haberdar olursanız, daha fırsatlı alışverişler yapabilirsiniz.

Peki tüm bu özellikleri bir arada barındıran bir araç kiralama şirketi var mıdır? Hatta kampanyalar düzenleyip müşterilerini memnun etmeyi de başarabilen bir şirket mevcut mudur?

Aslında Bir Cevap Var: Enterprise Rent A Car

Bir araç kiralama şirketinde aranan özelliklerin tümünü bir arada barındıran Enterprise Rent A Car 1957 yılında kurulmuş köklü bir şirket. Üstelik temeli de Amerika Birleşik Devletleri’nde atılmış olan bir şirket. Bu da gösteriyor ki; yurtdışında da bilinen ve faaliyette bulunan bir şirket.

Üstelik Türkiye’de de oldukça başarılı olmuş olan firma: Dünya genelinde 85 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Ülkemizde birçok ilde bulunan ofisleriyle müşterilerine hizmet veriyor. Dünya genelinde de bu kadar yaygın olarak hizmet veriyor olması, bu şirketin güvenilir olduğunu kanıtlıyor.

Sizleri memnun edecek hizmetlerin yanında, zaman zaman sunduğu kampanyalarla yüzünüzü güldürecek Enterprise Rent A Car şirketi hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için; enterprise.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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