Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, resmi yayıncıların internette yayınladıkları içerikleri denetlemek için tasarlanan yasa tasarısıyla meclisten onayı aldı. Yapılan son dakika değişikliği ile birlikte, sakıncalı olarak tespit edilen içeriğin yasaklanmasına ilişkin atılacak adım da değişti.

Yaklaşık bir aydır Türkiye’nin gündeminde olan internet yayınlarına getirilmesi konusunda tartışma yaratan RTÜK denetimi kabul edildi. Bundan sonra radyo, televizyon gibi ortamlardan yapılan yayın hizmetlerini internetten sunmak isteyen lisanslı yayın kuruluşları, RTÜK’ten yetki almak zorundalar. Bu yayıncıların içerikleri ise televizyon ve radyoda olduğu gibi sürekli denetim altında tutulacak.

Resmi bir yayıncı olup internet üzerinden yayın yapmak adına RTÜK’ten lisans almayan kuruluşların bu yayınları, sulh ceza hakimleri tarafından yaptırıma uğratılacaklar. Bu yaptırımlar, söz konusu içeriklerin çıkartılması ya da erişimin engellenmesi şeklinde olacak. Sulh ceza hakimi, RTÜK’ten gelen bildirimlerden hareketle duruşma yapmadan sonucu karara bağlayacak.

RTÜK söz konusu düzenlemelerle ilgili 6 ay içinde resmi bir yönetmelik yayınlarak, yayıncıların önceden hazırlıklı olmalarını kolaylaştıracak. Bu yönetmelikte içeriklerin usul ve esasları bir bir anlatılacak.

Erişim engelleri platformlara değil, sakıncalı olarak tespit edilen içeriklere özel olacak:

Yapılan son dakika değişikliği ile birlikte RTÜK, sakıncalı olarak tespit ettiği yayınlar hakkında sulh ceza hakiminden yaptırım uygulandıysa, içeriği yayınlayan platformu değil sadece içeriği engelleyecek. Bu kararın uygulayıcısı ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, yani BTK olacak.

Yaptırımların bir ileri boyutu ise içeriğin engellemesinden biraz daha öteye geçip, söz konusu içeriğin çıkartılması olacak. Bunun nedenlerine yönelik açıklamada, “Bireysel iletişim ile görsel işitsel içerik paylaşılabilen video paylaşım ve sosyal medya platformları gibi kullanıcıların maddenin kapsamında bulunmadığı hususu açıkça düzenlenmek suretiyle bu konudaki tereddütler giderilmektedir” deniliyor.

Yani Netflix ya da Puhu TV gibi platformlardan örnek verecek olursak süreç şöyle işleyecek:

RTÜK yayınları denetleyecek.

Sakıncalı bir yayın bulunursa bu içerik sulh ceza hakimine bildirilecek

Hakim cezayı onaylarsa BTK devreye girecek

BTK, ilgili içeriğe engel koyma ya da o içeriği kaldırma hakkına sahip olacak

Tüm bu süreç, resmi bir şekilde internetten yayın yapma lisansına sahip kuruluşların yayınlarını kapsayacak.

Yapılan açıklamanın devamında ise “Sulh Ceza hakiminin kararını verirken tabi bulunduğu mevzuat açıklığa kavuşturulmuş ve böylece erişimin engellenmesi, kararının internet sitesinin tümüne yönelik olarak değil, öncelikle ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verileceği hususu açıkça düzenlenmektedir” denildi.