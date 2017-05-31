Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom operatörleri tarafından her yıl klasikleşen "Bedava Sahur İnternet Paketi" kampanyası bu sene de ücretsiz olarak devam ediyor.

Bildiğiniz gibi her ramazan ayında özellikle sahura kalkacak olan genç yaştaki insanlar uyuyup tekrar sahura kalkmak yerine sahura kadar uyumamayı tercih ederler. Bu sahur saatlerine kadar da oyun oynama, dizi-film izleme gibi aktiviteler yapılır. Ancak bunun için de çoğu zaman özellikle mobil kullanımda internet bağlantısı gerekiyor. Bu sebeple ülkemizdeki operatörlerin her yıl ramazan ayı ile beraber yaptıkları sahur kampanyası tekrarlanıyor.

Ücretsiz sunulan bu hizmette Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone olarak tüm operatörler dahil oldu. Operatörler bu yıl, önceki yıllardan farklı olarak klasik mesaj aboneliği yerine daha farklı ancak daha çok kazandıran ramazan kampanyalarını kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Turkcell

Turkcell, bu yıl ramazan ayında bedava internet kampanyasını BiP uygulaması ile yürütüyor. Turkcell'in geliştirdiği mesajlaşma uygulaması BiP ile mesaj gönderen kişiler, 10GB'a kadar aylık hediye internetin sahibi olabiliyorlar. Turkcell'in bu kampanyasından yararlanmak isteyenlerin BiP uygulaması indirmeleri yeterli. Ayrıca bu yazımızdan detaylı olarak BiP kampanyasıyla ne kadar mesajda ne kadar internet hediyesi kazanacağınıza göz atabilirsiniz.

Türk Telekom

Her yıl gelenekselleşen hediye internet kampanyasını sürdüren Avea ya da yeni adıyla Türk Telekom,SAHUR yazıp 5555'e mesaj atan müşterilerine sahur vakti kullanabilecekleri 10GB internet hediye ediyor.

Ancak bu noktada Türk Telekom kullanıcılarının dikkat etmeleri gereken çok önemli bir nokta var. Eğer bu SAHUR kampanyasından yararlanırsanız Türk Telekom, sizin kişisel verinize erişmek ve bu bilgileri Türk Telekom şirketleri arasında paylaşmak istiyor. Dilediğiniz zaman bu erişimin iptal edilebileceği belirtiliyor.

Vodafone

Ne yazik ki Vodafone, mevcut abonelerine ses getiren bir kampanya sunmak yerine diğer operatör müşterilerini hattını Vodafone'a taşıması için ikna etmeye çalışıyor.

Turkcell ve Türk Telekom'un kampanyalarının yanı sıra Vodafone, ağırlıklı olarak hattını Vodafone'a taşıyacak kullanıcılar için 'bereket' kampanyaları sunuyor. Bu kapsamda ramazan ayında Vodafone'a geçenler 'Bereket Paketi' adı altında hediye dakika, internet paketi ve A101 hediye çeki gibi hediyelerin sahibi oluyorlar. İlgili kampanyanın detaylarına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Bu vesile ile ramazan ayının herkese tüm aile fertleriyle beraber mutlu ve huzurlu geçmesini diliyorum, hayırlı ramazanlar :)