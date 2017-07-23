İnternet bağlantısı sağlanarak ekip çalışmasının mümkün kılındığı bu teleskopla elde edilen veriler, merkezi bir veri tabanında biriktirilerek yapılacak gözlemler esnasında kullanılabilecek.

Gözlem çalışmaları esnasında merkezi veri tabanını besleyerek amatörlerin birlikte çalışmalarına imkan veren ağ teknolojisini, gelişmiş optikle bir araya getiren bilgisayar destekli eVscope adlı teleskop, 11.4 cm kırılma açısına sahip.

eVscope yeni hafif ağırlıklı, taşınabilir tasarımıyla daha büyük teleskopların sunduğu kapasiteyi, diğer eVscopes teleskoplarıyla güçlerini birleştirme kabiliyeti ile bir arada sunuyor.

Geniş aralıklı aletlerde görülen daha parlak ve odağın keskin görüntülendiği resimlerde daha fazla renk elde etmek için ışık güçlendirme teknolojisi kullanan teleskop, işlemi gerçekleştirirken ışığı işlemek için birkaç saniye gecikmeli olarak çalışıyor.

İkinci bir özelliği ise AFD olarak adlandırılan, geleneksel ekvatoryal destek işleminin daha basit olan iki yörüngeli azimut desteğiyle değiştirilmiş olması. GPS kullanarak milyonlarca uzay nesnesinin veri tabanına bağlı olduğu için, sadece belirli bir nesneyi otomatik olarak gözlemekle kalmayıp, aynı zamanda hedeflendiği objenin tanımlamasını da otomatik olarak yapabiliyor.

Teleskobun asıl özelliği amatör astronomların koordineli projeler üzerinde birlikte çalışmalar yapabilmelerini sağlaması. ‘Kampanya Modu’ aktive edildiğinde farklı eVscopes teleskoplarından görüntü verilerini toplayarak SETI Institute’un Silikon Vadisi’ndeki merkezine gönderiyor. Resimler burada tarih ve lokasyon gibi bilgiler dahilinde depolanarak, günbegün artan bir veri deposu şekillendirilmiş oluyor. Unistellar’a göre bu yöntemle tehlike arz eden asteroidlerin gözlemlenmesi mümkün olabilecek.