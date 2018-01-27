Telefonun arama ve mesaj atma dışında kullanım amacı olan, şuan bu yazıyı okumanıza vesile olan şey hepinizin tahmin ettiği gibi internetten başkası değil. Bu yazıda ele alacağımız harita interneti kullanmamıza vesile olan denizaltı kabloları gösteriyor.

Telekomünikasyon analitiği şirketi Telegeography tarafından hazırlanan harita, okyanısların ve denizlerin altında bulunan ve çoğunun geçtiği noktalar tam olarak açıklanmayan yüzlerce fiberoptik kabloyu gösteriyor. Haritada renkli çizgiler şeklinde belirtilen kablolar bugün hala insanlığın bilgiye ulaşması için fiziki bir temasın şart olduğunu ve internet denen aracın kullanılması için gerekli olan altyapıyı gösteriyor. Bu altyapı ilk çıkışı itibariyle bir hükümet projesi olarak değil özel girişimin sonucu olarak yıllar boyunca inşa edildi.

Ülkemiz gibi 80 öncesi devletçi ve kamucu politikalardan gelen devletler, kendi iç altyapısını kendisi gerçekleştirse de internet bir özel sektör ürünü olarak ortaya çıktı. Haritayı detaylıca bu anlamda incelediğimizde tüm dünyanın birbirine bağlı olduğunu görüyoruz. Ancak yine de belirtelim bu kabloların konumu tam olarak doğru değil ve okyanusların dibinden geçiyor. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği forumu'na göre, kıtalararası olarak alış-veriş yapılan verilerin %97'si bu kablolar üzerinden sağlanıyor. Bu bağlamda internet bulunduğu her ülke için oldukça kritik bir öneme sahiptir. Ancak ne varki ülkeler bu kabloların güvenliği için pek de bir şey yapmaz. Son aylarda ise bu kabloların Rusya tarafından kesileceğine dair söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

İngiltere'nin en üst düzey askeri komutanlarından biri olan GCHQ eski başkanı olan bir ABD'li amiral ve Londra merkezli bir düşünce kuruluşu bu duruma ilişkin geçtiğimiz yıllarda bazı uyarılarda bulundu. Rishi Sunak isimli bir milletvekili ise Politika Değişimi düşünce kuruluşu için ele aldığı bir yazıda Rusya'nın, Avrupa ve ABD'yi birbirine bağlayan kablolar konusunda "agresif olarak faaliyet gösterdiğini" iddia etti. Yazıda Rusya'ya ait denizaltıların Kuzey Atlantik derinliklerinde bulunan kablo altyapısı çevresinde izleme ve hedefleme faaliyetleri yaptığı öne sürüldü.

( Venezuela'da 2011 yılında kablo döşemek için denize açılan bir gemi )

İngiltere'nin en üst düzey askeri subayı Air Chief Marshall, Aralık ayında yaptığı bir konuşmada, yaşam biçimlerine yönelik yeni bir tehlike bulunduğunu bunun da deniz tabanından geçen kabloların hassaslığı olduğunu söyledi. Rusya ise bu söylentilerin dolayısıyla böyle bir tehditin gerçek olmadığını söyledi ve bir Twitter anketi yaptı.