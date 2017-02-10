OONI ismindeki bu ücretsiz yazılım sayesinde web sitelerinin ve anında mesajlaşma uygulamalarının engellenmesini tespit edebilirsiniz.

Şebeke Müdahalesi Açık Gözlemevi (OONI) adı verilen ve 2012 yılında Tor Project tarafından geliştirilen uygulama, internete yapılan müdahaleleri ve sansürleri takip edecek, kullanıcıları da bu durumdan kurtulmaları konusunda bilgilendirecek.

Aralarında Facebook, Twitter ve WhatsApp’ın da bulunduğu toplam 1200 internet sitesini test eden uygulama, bant aralığına göre aynı anda 10’la 20 arasındaki siteyi 90 saniye boyunca test edebiliyor. Test aşamasından sonra engellendiği belirlenen siteler kırmızı, girişi serbest olan siteler ise yeşil olacak şekilde işaretleniyor.

Yalnızca siteler hakkında bilgilendirme yapmayacak olan OONI, bu sitelerin nasıl yasaklandığı ve yasağı aşma yöntemleri konusunda bilgilendirmede bulunacak. Servise şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz fakat Tor Project’in ülkemizde yasaklanması sebebiyle erişimi ancak VPN servislerinden faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz.

Bunun dışında erişim sıkıntılarının giderilmesi amacıyla VPN hizmetlerinden faydalanıldığını hepimiz biliyoruz. Fakat içlerinde kişisel bilgileriniz için güvenli sayılmayacak, kesinlikle uzak durmanız gereken VPN çözümleri de var. Onların hangileri olduğuna şuradan bakabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki bağlantıdan OONI projesinin Android için yayınlanan mobil uygulaması olan Ooniprobe isimli uygulamayı da indirebilirsiniz.