Video Boyutu, İnternete Yüklemek İçin Nasıl Küçültülür?

İnternet ortamında büyük dosya boyutları kullanıcıları bıktırıyor. Özellikle de video dosyaları yüklenme süreleriyle herkesi çileden çıkarıyorlar. İşte bu sorunu aşmak için pratik bir yöntemden bahsettik.

Tüm dünyanın görmesini istediğiniz bir videonuz varsa, anında Youtube vaya Facebook’a yükleme düğmesini aradığınıza eminim. Ancak bazen bu durum pek de pratik olmuyor. Çünkü kimse uzunca süre yükleme çubuğunun doluşunu %100’e gelene dek dakikalarca beklemek istemez. Peki bu külfetten nasıl kurtulacağız? Video dosyalarınızı internete, nasıl hızla yükleyebilirsiniz? Movie Maker ile video dosyalarımızı rahatlıkla küçültebiliriz.

Movie Maker’ı Yüklemek

Eskiden Windows’un temel bileşenlerinden biri olan Movie Maker, sistemde yüklü olarak gelmekteydi. Ancak artık öyle olmadığı için, buradan indirmeniz gerekli.

Küçültülecek Videoyu Seçmek

Küçültmek istediğiniz videonun boyutunu, üzerinde sağ tuş tıklayarak özelliklerden görebilirsiniz. Bizim örneğimizdeki video boyutu 49 MB kadar.

Kısıtlamalar

Her program gibi kendine has kısıtlamaları mevcut olan Movie Maker, her tip dosya ile çalışmıyor. Sıkıştırdıktan sonra çıkacak dosya uzantısı AVI, MPG, M1V, MP2V, MPEG, MPE, MPV2, WM, WMV, veya ASF formatlarından birine sahip olacaktır.

Videoyu Aktarma

Windows Movie Maker 2.0’ı açtıktan sonra, “Import Video”ya erişebilirsiniz. Eğer bulamazsanız, “Tasks” kısmına tıklayın.

Buradan sıkıştırmak istediğiniz dosyayı seçin ve “Import”a tıklayarak yükleyin.

Bu süreç biraz uzun sürebilir. Dosyanın ne kadar uzun olduğuna bağlıdır.

Aktarma sona erdiğinde “Collection” panelinde dosyayı göreceksiniz. Üzerine sol tuşla tıklarsanız “Timeline” paneli çıkacaktır.

Video’yu Sıkıştırma

İlk olarak “File>Save Movie File” diyerek dosyayı kaydedin.

Buradan sonra karşınıza çıkacak sayfada “My computer”i tıklayın.

“Next”e basarak devam edin. Karşınıza gelecek “Movie Settings”den “Show More Choices” deyin.

Burada iki seçeneğiniz var. Ya bir dosya boyutuna göre ya da belirli bir internet hızına göre seçim yapacaksınız.

“Video for broadband(512 Kbps)” iyi bir seçim. Ancak siz ihtiyacınıza göre istediğinizi yapabilirsiniz. İstediğinizi seçince “Next”e tıklayın. Bundan sonrası biraz sürebilir, sabırlı olun!

Tamamlanmış Ürün

Gördüğünüz gibi 49 MB’lık dosyamız 1 MB’a düştü. Elbette görüntü kalitesinde bozulmalar var, ancak internet alt yapısı hala istediğimiz ölçekte değil. Bu nedenle dosya küçültmenin işinize yarayacağını düşünüyoruz.