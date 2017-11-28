İnterneti 1000 Kat Daha Hızlı Hale Getiren Madde: Perovksite

Keşfedildiği zamanlardan bu yana bilim insanlarının favori minerali konumunda bulunan perovksitenin, internet hızını 1000 kat arttırabilecek bir özelliğe daha sahip olduğu ortaya çıktı.

Bundan 20 yıl önceki internet hızıyla şimdikini kıyasladığımızda, aralarında dağlar kadar fark olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aynı şeyi önümüzdeki yıllarda bu günler için söyleyeceğiz, çünkü teknoloji bundan sonra büyük bir kaos olmadığı müddetçe gelişmeye devam edecek ve her şey çok daha hızlı ve kolay ulaşılabilir olacak. Perovksite isimli bu mineral, internetin hızını devasa boyutlara taşıyacak çok önemli bir özelliğe sahip ve eğer bu özelliği internete entegre edilebilirse, ilerleyen yıllarda hakikaten de müthiş bir internet hız deneyimine erişebiliriz.

Mineralin bu zamana kadarki en bilinen özelliği, güneş ışığını emerek elektriğe çevirebilmesiydi. Dünyadaki birçok laboratuvarda perovksite ile güneş panelleri üretme denemeleri yapılıyor. Son zamanlarda keşfedilen özelliği ise veri aktarmada terahertz spektrumunu kullanabilme yeteneği.

Aslında veri aktarımında ışıktan yararlanmak çok da yeni bir fikir değil. Perovksitenin veri aktarma özelliği ise kızılötesi ışık ve radyo frekansları arasında bir yerde çalışıyor olması. Perovksite ve halojen lambalarla deneyler yapan araştırmacılar, terahertz dalgaların mineral katmanlardan geçerken modifiye edilebildiklerini keşfetmişler. Kodlanan verinin ise normal bağlantıdan 1000 kat daha hızlı aktarıldığı görülmüş.

Araştırma ekibi, bu buluşun günümüze uyarlanması için önümüzde yaklaşık 10 yıllık bir süre olduğunu söylüyorlar. Fakat artık şundan eminiz ki günümüzdeki internet hızı, bundan 10-15 yıl sonra dönüp baktığımızda bize tam bir komedi gibi gelecektir.