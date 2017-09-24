İnterneti Adeta Koklayan Twitter Lite Çıktı: İşte APK'sı!

Tüm dünyadaki insanlara anında iletişim vaadeden Twitter, internet ve batarya kullanımında cimri Twitter Lite uygulamasını tanıttı.

Mobil tarayıcınız üzerinden ulaşabildiğiniz ve adı Twitter Lite olan bir araç uzun zamandır zaten mevcuttu ancak firmanın yeni yayınladığı uygulama ile bu erişime yerel bir uygulamadan sahip olabiliyorsunuz.

Mobil sayfadaki deneyimi, yani tam Twitter uygulamasıyla fonksiyon olarak neredeyse birebir olan Lite, Google Play üzerinden indirilmeye açıldı ancak şuan için sadece Filipinler'de aktif durumda. Tam uygulamadan eksik olarak göze çarpan sadece çoklu hesap desteği olmayan 0,45 MB'lık uygulamanın APK'sı için haberin direk sonuna atlayabilirsiniz. Uygulama hakkında detaylı bilgi isteyenler ise haberi okumaya devam etsinler.

Twitter yetkililerinin TechCrunch'a yaptığı açıklamada şöyle deniyor: "Twitter Lite uygulamasının Play Store üzerinde Filipinler'deki testi, Twitter'ın bu pazarda daha çok insana ulaşabilmesini sağlayacak." Bildiğimiz kadarıyla Filipinler yavaş mobil internet bağlantısına ve yüksek ücretlendirmelere (peki ya biz?) sahipler. Aynı zamanda düşük donanımlı depolama alanı az cihazlar da hala Filipinler'de oldukça popüler.

Twitter Lite uygulaması da diğer Lite uygulamalar gibi olabildiğince az mobil veri kullanmayı hedefliyor. Bunun üzerine bir de yeni eklenen "Extreme Data Saver" modu, fotoğraf ve videoların otomatik yüklenmesini bile devre dışı bırakarak sadece kullanıcı dokunursa indirme işlemini gerçekleştiriyor.

Uygulama şuan için sadece Filipinler'de aktif olduğundan Play Store'a gidip indirmeyi malesef yapamıyoruz ancak APKMirror bizim için dosyaya sahip. Buradan uygulamayı indirerek cihazınıza kurabilirsiniz.