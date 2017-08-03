Dünyanın en hızlı internete sahip ülkeleri belirlendi. Gerek mobil gerekse de normal internette farklı ülkeler bulunuyor. Bu ülkeler ve Türkiye'nin konumunu sizler için listeledik.

Teknoloji denildiğinde ilk akla gelen ülkelerden birisi ABD’dir. Ne olursa olsun şu anda kullandığımız pek çok cihazın ana yurdu Amerika olduğu için birçok alanda Amerika’nın liderliğini görüyoruz. Durum böyle olunca çok fazla insan internet hızlarında da Amerika’nın lider olduğunu düşünüyor, ancak yapılan yeni araştırmalara göre bu ülke dünyanın en hızlı internetini sağlamıyor. Mobil servis sağlayıcı Ooma tarafından yapılan araştırmalara göre dünyanın en hızlı Wi-Fi'ı Amerika’da değil, Güney Kore’de bulunuyor. Ortalama internet hızı 15.3 Mbps olan Amerika’nın neredeyse iki katı bir hız olan 27 Mbps’le dünya lideri olmayı başaran Güney Kore’yi Norveç ve Hong Kong takip ediyor.

Ülkemiz nerede bulunuyor?

Yapılan listede ülkemiz yer almıyor, ancak geçen senelerde yapılan bulgular ülkemizin konumunu az çok belirleyebiliyor. 2016’nın son çeyreğinde yapılan araştırmalara göre ülkemizde 7.6 Mbps ortalama internet hızı bulunuyor. Ülke olarak kabul edilebilir bir internet hızına sahip olmamıza rağmen AKK olayları canımızı çok sıkıyordu. Neyse ki yeni gelen kurallar bizleri biraz olsun rahatlattı. 2018’in sonunda AKK’nin tamamiyle ortadan kalkması sayesinde daha hızlı bir internete kavuşacağız.

Dünyanın En Hızlı İnternetine Sahip Ülkeler

Güney Kore

Norveç

Hong Kong

İsveç

İsviçre

Mobil internetlerde liderler değişiyor

Mobil platforma baktığımızda Güney Kore’nin başarılı grafiğini sürdüremediğini görüyoruz. Bu noktada dünyanın en hızlı mobil interneti İngiltere’nin eline geçiyor. İngiltere 23.1 Mbps ortalama hızla bu alanın galibi olurken, Güney Kore 11.1 Mbps mobil internet hızı ile şaşkınlık yaratıyor. Ülkemizin mobil internet hızı 2016’nın son çeyreğinde ölçüldüğünde 13.9 Mbps ortalama hızını görüyoruz. Bu da Güney Kore, ABD gibi birçok ülkeyi geride bıraktığımız anlamına geliyor.

Dünyanın En Hızlı Mobil İnternetine Sahip Ülkeler

İngiltere

Belçika

Kıbrıs

İsviçre

Almanya

Bunlar dışında internet hızı en hızlı büyüyen ülkelere baktığımızda ise Kenya’nın çok büyük bir atılım yaptığını görüyoruz.

2015 yılında 1.8 Mbps olan hızını 2016’nın sonunda 7.2 Mpbs’e çıkararak ulaşılması zor bir başarıya imza atan Kenya, Afrika ülkelerinde de internetin yavaş yavaş yayıldığını gösteriyor.

İnternet Hızları En Hızlı Büyüyen 10 Dünya Ülkesi