ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Salem kasabasında bulunan bir lamba, bölgenin belediye başkanı da dahil olmak üzere birçok kişiyi oldukça tedirgin etmiş.

Biz buradan olaylara çok hakim olamayabiliriz fakat Salem, ABD genelinde yaşanmış ya da efsaneleşmiş ürkütücü olayların ev sahipliğini yapan bir kasaba olarak biliniyormuş. Kasabanın belediye başkanı olan Kim Driscoll da bu olaylardan etkilenmiş olacak ki Twitter hesabından ‘bu lambanın içindeki yüzü gören başka kimse var mı? Tamamen ürkütücü değil mi?’ şeklinde bir tweet paylaştı.

Başkan’a hak vermemek elde değil, zira görüntü biraz daha yakınlaştırıldığında lambanın içerisinde hakikaten bir yüz silüeti var gibi görünüyor. Bazı kullanıcılar, silüeti Harry Potter’daki Lord Voldermort’a benzettiler.

Salem’in ürkütücü şöhreti, 1692 yılında cadı yargılanmalarıyla başlamış. Bölgede cadıların var olduğuna dair birçok söylenti yayılmış, bu vesileyle de her yıl kutlanan Cadılar Bayramı’nın en popüler turistik merkezlerinden biri olmuş