Son üç aydır internet bağlantısının yavaşlığından şikayet eden Sakarya Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri, sorunun kaynağının araştırılmasını istedi. İlk tespitlere göre okulun sisteminin kurulu olduğu sunucularda kripto para madenciliği yapıldığı tespit edildi.

Günümüzün en tartışmalı ekonomik değerlerinden olan kripto paralar, bilgi işlem gücüne dayalı olarak üretiliyorlar. Yüzlerce bilgisayarın bağlandığı, binlerce kişi tarafından kullanılan halka açık ağlar, kripto para madenciliği için talep edilen işlemci gücünü karşılama potansiyeline sahip. Sakarya Üniversitesi’nde muhtemelen bu durumun farkında olan birileri vardı ve son 3 aydır madencilik yapıyorlardı.

Öğrencilerin ve akademisyenlerin, üniversitede bulunan internet bağlantısından bir süredir şikayetçi oldukları biliniyordu. Bu şikayetler artınca soruşturma yürütüldü. 89 bin 908 öğrencilik nüfusa sahip Sakarya Üniversitesi, Habertürk’ten Ramiz K. Oktar’ın haberine göre büyük bir kripto para madenciliği merkezine dönüşmüştü.

Üniversitenin ana sunucusu dahil olmak üzere, birkaç laboratuvarda bulunan bilgisayarlar ve ortak kullanım alanındaki bilgisayarlar sürece dahil edildiler. Sakarya Üniversitesi henüz bir resmi açıklamada bulunmazken, soruşturmanın genişletileceği söyleniyor. Bağlantıların yavaşlaması sonucunda, uzaktan eğitim alan öğrencilerin sınavı yarım kalmıştı.

Üniversite bünyesindeki Teknokent’te faaliyet gösteren bir şirketin, alandaki kesintisiz güç kaynağından enerji alarak kripto para madenciliği yapması sonucunda, güç kaynağının arızalandığı da belirtiliyor. Şirket hakkında bir soruşturma başlatılmadığı söyleniyor.

Kripto para madenciliğinde kullanılan özel bilgisayarlar yerin, toplu internet ağları sayesinde pek çok bilgisayarın dahil olduğu bir madencilik sistemi oluşturulabiliyor. Bilgisayarlar bu ağlara giriş yaptıktan sonra işlemci güçlerini madencilik için kullandıklarından yavaşlıyorlar. Aynı yavaşlık, söz konusu ağın internet bağlantı hızını da azaltıyor.

Sakarya Üniversitesi’nde yaşandığı söylenen olaylar ve soruşturmalar netleştikçe aktarmaya devam edeceğiz.