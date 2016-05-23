Hugh Jackman ve Ryan Reynolds ikilisi filmlerde birlikte boy gösteremese de troll atışmalararıyla hayranlarını kahkahaya boğmaya devam ediyor

Biri nağmıdeğer Deadpool karakteriyle daha ilk solo filminde gönlümüze taht kuran Ryan Reynolds, diğeri 17 yıldır oynadığı karakterin biyografisine işleyen, Wolverine’ni efsaneye dönüştüren mükemmel aktör Hugh Jackman.

Marvel sinematik evreninde hep arzu ettiğimiz özellikleri bu ikilinin filmleri haricinde hiçbir yerde göremedik. Aslında görebilirdik, ancak çizgi romanları okuyan kitle ile sinema filmlerini takip eden kitlenin yaş olarak farkı büyük olunca stüdyolar belli karakterler dışında sansürsüz film çekmeye cesaret edemiyorlar. Deadpool ve Logan filmleri bu konuda başlangıç özelliğini taşıyan iki önemli yapım.

Ryan Reynolds, Logan filminde Deadpool karakteri ile ne kadar yer almak istese de stüdyo bunu kabul etmedi. Hugh Jackman ile bu özel projelerden de önce başalayan atışmaları ise filmlerin dışında tüm hayranlarını doyasıya güldüren diyaloglara sahne oldu ve bu karşılıklı “trolleşme” pek de bitecek gibi gözükmüyor.



Yeni filmi Logan’ın Çin’in başkenti Beijing’teki bir gösterimini katılan Jackman’ın ellerinde pankart tutan hayranlarıyla tweet’lediği fotoğraf Reynolds’un gözünden kaçmadı.

“Bu inanılmaz ağırlama için teşekkürler Beijing”

"Onların birer protestocu olduklarına eminim"

"Gerçekten mi evlat? Hadi canım !?"

2009 yılında X-Men Origins: Wolverine filminde ilk kez bir araya gelen ikili o zamandan bu yana bu eğlenceli diyaloglarını sürdürüyor. Jackman bir adım öne gidip Ryan Reynolds maskesiyle Reynolds'un Hollywood bulvarında bulunan yıldızına hayranlarının "işemek" istemeleriyle ilgili cevap verdi.

"Bugün kendisi Hollywood bulvarındaki yıldızıyla onurlandırıldığı için %100 gerçek olan bu videoyu sizinle paylaşmamı istedi"

Jackman'ın İnstagram hesabını ele geçiren Reynolds aktörün Avusturalyalı aksanını taklit ederek ona çok yerinde bir misilleme ile cevap verdi.

"Sevgili arkadaşım Hugh Jackman, dünyanın en seksi erkeği olmak için sizden oy bekliyor" diyerek kendisinin aldığı o meşhur ödülüde kullanmaktan çekinmedi. Ardından kendi Tweeter hesabından bombardımana devam etti.

"Evet! Hugh Jackman gerçekten de Logan için b.ktan tekmeler savuruyor."

Hugh Jackman'nın cevabı gecikmeden yapıştırdı:

"Ryan, doğum günün için seveceğini düşündüğüm bir sürprizim var. #Iceicebaby şarkısını açsan iyi edersin"

Filmler dışında ikilinin ortaya koyduğu bu samimi mizah bizi daha uzun süre güldüreceğe benziyor.