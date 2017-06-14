İnternetin Geleceğine Yön Veren 18 Yaşındaki Beyinle Tanışın

Modern bilgi işlem çağındaki en zor görevlerden biri, etkili ağ analizi ve optimizasyon işlemlerini gerçekleştirmektir. Bu konuda kendi yöntemini ortaya koyan ve tüm teknoloji şirketlerinin dikkatlerini üzerine çeken 18 yaşındaki Arjun Ramani, yaşıtlarına taş çıkartıyor.

Arjun, bu zamana kadar internet dünyası için yaptığı araştırmaları aldığı ödüllerle finanse etmiş bir genç yetenek. Örneğin 150 bin dolar ödül aldığı bir araştırma projesi bile var. Kendisiyle yapılan bir röportajın ışığında internet ağının geleceği hakkında tutarlı bilgiler elde etmek mümkün.

Genç internet ağlarının analizi konusunda neyin önemli olduğu sorusuna “Rastgele ağlar oluşturma için en etkili yol matematiktir” cevabını veriyor.

Arjun, yaptığı araştırmanın “ağ verimliliğini artıracak algoritmalar oluşturma” konusuna odaklandığını belirtiyor. Aslında bir matematikçi olan genç, sayıların bize sunduğu çeşitli bilimsel verilerle internetin çok daha kaliteli bir ortam olması için kafa yoruyor ve bulguları tüm teknoloji şirketlerinin dikkatini çekiyor.

Arjun’un karmaşık araştırma sonuçlarına göre internet ağlarını optimize etmek için kullanıyoruz, ancak verimli bir şekilde kullanamıyoruz. Mesela bir sinir ağını haritalamaya çalışan bir cerrah, ağın tümüyle anlaşılması ve gerekli işlemlerin yürütülmesi için yeterli gücü sağlayan sucunu grubuna erişemeyebilir. Bu örnek, şu an içinde bulunduğumuz durumu temsil ederken Arjun’un araştırmaları interneti daha optimal hale getirmek -yani güçlü sunucular oluşturmak- için geleceğe ışık tutuyor.

1882’den beri bilinen matematiksel veriler internetin geleceğine ışık tutuyor:

Arjun’un sonuçlarına göre aynı cerrahın, artık tek başına tarayabileceği hasta sayısı sınırlı olmuyor. Ağ mühendisleri, internetin geleceğini bu şekilde tahmin ediyorlar ve bu gencin ortaya çıkardığı çıkardığı sonuçlara fazlasıyla güveniyorlar. Arjun ise tüm bu çalışma için 1882’den beri bilinen matematiksel yöntemleri kullanıyor.

Arjun'un çalışması teorik olarak, rastgele oluşturulmuş milyonlarca Facebook sunucusunun neye benzeyeceğini simüle etmenize izin veriyor.

Gelecekte yaşadığıız dünya bugünün bilim kurgu fantezilerine ilişkin bir galeri gibi olabilir: Robotlar ve sivil uzay gezileri gibi… Ancak unutmayın ki, bu teknolojilerin hepsi ağ teknolojileri sayesinde hayat bulacaktır. Sosyal medya ağları, yapay zeka ağları, mümkün olan her ağ, gelecekte Arjun'un dehası arkasındaki sonuçları kullanacak.