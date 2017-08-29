İnternetin İlk 'Nefret' Sitesi Stormfront Kapatıldı!

1995 yılında kurulan internetin ilk nefret sitesi olan Stormfront, Web.com kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile kapatıldı.

1800’lü yıllarda kurulan siyahi karşıtı ırkçı bir örgüt olan Ku Klux Klan’ın (KKK) eski sempatizanlarından Don Black’in 1995 yılında kurduğu internetin ilk nefret sitesi olan Stormfront, SPLC (Güney Yoksulluk Hukuk Merkezi) tarafından kapatıldı.

SPLC’nin açıklamasına göre Don Black, Karayip hükümetini devirmek için planlar yapmak suçundan 3 yıl hapiste yattıktan sonra 1995 yılında Stormfront’u kurdu. Amacı, siyahi ırkçılığını çevrimiçi ortamda rahatça dile getirmek ve kendi fikirlerini paylaşan insanları bir araya toplamaktı. Black’in sitesi yaklaşık 300 bin üyeye ulaştı. Her ne kadar aktif kullanıcı sayısı çok fazla olmasa da sitesinin okuyucularından bazıları çeşitli şiddet suçları işlediler.

Alan sağlayıcı olan Web.com, Sivil Haklar Yasası Altındaki Avukatlar Komitesi’ne yazdığı mektupta, Stormfront’un Web.com kurallarını ihlal ettiğini söyleyerek bağnazlık, ırkçılık, cinsiyetçilik ve nefret suçları işlediğini belirtti. Bunun üzerine site, SPLC tarafından alınan kararla kapatıldı.

Son dönemde daha da artan ırkçılık olaylarından sonra böyle bir nefret sitesinin kapatılması son derece doğru bir hamle. Fakat bazı kullanıcılar, alan sağlayıcılarının sevmedikleri siteleri bu şekilde ‘rahatça’ kapatabilmesinden endişe ediyorlar.